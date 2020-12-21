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Şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısına, 450 zeytin fidanı dikildiğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2020 Pazartesi 15:01
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Şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerin, terörle mücadelenin yanı sıra yardım faaliyetleri ile çevreyi güzelleştirme çalışmalarına da devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Barış Pınarı şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için dün bölgede 525 fidan dikildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Şehitlerimiz için fidan diken komandolarımız, ‘Barış Pınarı Harekatı’ sırasında dünyaya gelen Pınar bebeği de unutmadı. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı Harekatı kapsamında mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yaptıkları sırada Ziheyye el Halil isimli kadının doğum sancılarının arttığını duymuş ve onu hemen Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırmıştı. Akçakale'de doğum yapan Ziheyye el Halil, dünyaya gelen minik kızına Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' adını vermişti. Bölgede görev yapan Mehmetçiklerimiz, barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek ile kahraman şehitlerimiz için 450 adet zeytin fidanı daha dikti. Fidan dikme faaliyeti sırasında doktor personelimiz tarafından Pınar bebeğin muayenesi ve sağlık kontrolleri de yapıldı. Fidan dikme faaliyetine Aziziye İlkokulu'ndan 30 öğrenci de katıldı".

DHA

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Milli Savunma BakanlığıBarış Pınarı BölgesiŞehitlerin Anısına 450 Zeytin Fidanı Dikildi
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