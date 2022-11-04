ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r maÄŸdurlarÄ± tapularÄ±nÄ± aldÄ±

Â ÅžIRNAK'ta, terÃ¶r maÄŸdurlarÄ± iÃ§in TOKÄ° tarafÄ±ndan inÅŸa edilen ve hak sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lan 10 bin 155 konuttan 754â€™Ã¼nÃ¼n ve 24 iÅŸ yerinin tapusu verildi.



Kentte merkez ve ilÃ§elerde 2015-2016 yÄ±llarÄ±nda, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kazÄ±lan hendekler nedeniyle dÃ¼zenlenen operasyonlarda evleri yÄ±kÄ±lan aileler iÃ§in TOKÄ°'nin inÅŸa ettiÄŸi 10 bin 155 konut, 738 iÅŸ yeri, 18 okul, 9 cami, 7 taziye evi yapÄ±ldÄ±. Konut ve iÅŸ yerlerinin tamamÄ±, hak sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. BunlardanÂ merkez Yeni Mahalleâ€™de bulunan 754 konut ve 24 iÅŸ yerinin tapularÄ±, iÅŸlemlerinÂ tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶ren ile hak sahiplerine verildi. ÅžÄ±rnak Ãœniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi Fuat Sezgin Salonu'ndakiÂ tapu teslim tÃ¶renine Vali Osman Bilgin, Belediye BaÅŸkan Vekili Ayten AkgÃ¼l, RektÃ¶r Prof. Dr. Abdurrahim AlkÄ±ÅŸ, Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Åžahin ve hak sahipleri katÄ±ldÄ±.



Tapu daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reninde konuÅŸan Vali Osman Bilgin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"2015 sÃ¼recinde Ã§ukur eylemleri dÃ¶neminde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci siz ÅžÄ±rnaklÄ±lar Ã§ok iyi biliyorsunuz. YÃ¼ce Allah o sÃ¼reci hem ÅžÄ±rnak ilimize hem diÄŸer bÃ¶lgelerimize bir daha gÃ¶stermesin. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de gÃ¼cÃ¼nÃ¼n ne kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu da zaten sadece terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸil, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ destekleyen 38 devlette Ã§ok iyi anlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu devletlerin baÅŸÄ±nda da Ä°srail, Amerika, Ä°ngiltere gibi devletler gelmektedir ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti bu saydÄ±ÄŸÄ±m devletlerin hepsinden daha uzun yaÅŸayan bir devlettir. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti hem FETÃ– hem PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hem de onlarÄ±n uzantÄ±sÄ± olan 38 devlet ile mÃ¼cadelesini en gÃ¼zel ÅŸekilde baÅŸarmÄ±ÅŸ ve masaya yumruÄŸunu vurmak deÄŸil her bÃ¶lgeye yumruÄŸunu vurarak hakimiyetini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yaparak yakÄ±lmÄ±ÅŸ, yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ her tarafÄ± harap olmuÅŸ virane bir yerden koskocaman ÅžÄ±rnak gibi bir ÅŸehir ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Bunu aynÄ± zamanda Silopi, Cizre, Ä°dil ilÃ§elerimizde, diÄŸer bÃ¶lgelerimizde yaptÄ±. BugÃ¼nkÃ¼Â rakamla devletin yaptÄ±ÄŸÄ± toplam harcama 12 katrilyon. Bunlar dile kolay geliyor ama Ã§ok Ã¶nemli hizmetler. SÃ¶zdeÂ KÃ¼rt vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n haklarÄ±nÄ± savunduÄŸunu iddia eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve uzantÄ±larÄ± burada 5 camiyi yaktÄ±lar, yÄ±ktÄ±lar. Cami nedir? HalkÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n bir araya geldiÄŸi, ibadetlerini yaptÄ±klarÄ± yerdir. BuralarÄ± dahi hiÃ§ acÄ±madan zalimane bir ÅŸekilde yÄ±ktÄ±lar, yaktÄ±lar ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki devletimiz ÅŸu anda 9 camiyi yaptÄ±. 3 tane de daha cami yapÄ±yoruz. Her bÃ¶lgede olduÄŸu gibi bu bÃ¶lgede de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ortaya koyacaktÄ±r. Ã–zellikle bugÃ¼n burada 754 konut, 24 iÅŸ yeri teslim ediyoruz. BunlarÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ bedeli 780 milyon TL."



Hak sahiplerinden Nevaf Abay ise "2016â€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÃ¶tÃ¼ bir hendek sÃ¼recinden sonra devletimizin gÃ¼cÃ¼ ile yapÄ±lan Ã§ok gÃ¼zel konutlara ait tapularÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Bu konuda devletimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Ä°nÅŸallah ÅžÄ±rnak bir daha bÃ¶yle bir sÃ¼reci yaÅŸamayacaktÄ±r. En bÃ¼yÃ¼k temennimiz, dileÄŸimiz de budur" dedi.Â



Hak sahibi Sait Yorgun ise "Åžehir merkezinde adeta bir talan oluÅŸtu. Bu sÃ¼reÃ§te devletimizin yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunu biliyorduk. Devletimiz yaralarÄ±mÄ±zÄ± sardÄ±. Ã‡ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 10 bin daire yaparak halkÄ±n hizmetine sundu. HalkÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Bu yÃ¼zden devlet bÃ¼yÃ¼klerimize ÅŸahsÄ±m adÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde evlerimize kavuÅŸtuk" diye konuÅŸtu.