Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,043.71
ALTIN
802.88
DOLAR
13.83
STERLİN
18.84
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 14:14
0 Okunma
Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

TEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin Trakya için fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan poyrazdeniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirlendi. Poyraz nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi. 

Öte yandan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte poyrazın, gün boyu etkili olması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağDeniz UlaşımıPoyraz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI
DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI
Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız
Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız
Bingöl’de 103 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl’de 103 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans