Madrid

İspanya Dışişleri Bakanlığının Madrid'deki binasında düzenlenen törene, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve nişana layık görülen 195 SMART üyesi katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahra hastanesi kurarak depremzedelere yardım eden SMART üyeleri, Türkiye'de yaşadıklarının inanılmaz bir tecrübe olduğunu belirterek, kendilerine yardımcı olan Türk makamları, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve özellikle de yerel halk ile tercümanlara teşekkürlerini iletti.

Dışişleri Bakanı Albares, törendeki konuşmasında, "Türk yetkililerin yardım talebinin ardından 72 saat sonra ekibimiz deprem bölgesine ulaştı ve 67 saat içinde aktif hale getirdiği sahra hastanesinde görev yaptığı sürede 7 bin hastaya baktı, 18 ameliyata girdi. Bu büyük bir başarı ve gururdur." dedi.

Türkiye'de görev yapan İspanyol ekibin "örnek bir profesyonellik gösterdiğini, kendilerine ulaşıldığında bir saniye bile düşünmeden bu misyonu kabul ettiklerini" vurgulayan Albares, şunları kaydetti:

"Bu nişan, işlerinde gösterdiği özverinin ve değerin tanınması için verildi. Sizler, o dönemde Türkiye ile İspanya arasında en iyi büyükelçiler oldunuz. O dönemde, mevkidaşım (Mevlüt Çavuşoğlu) ile her gün telefonla mesajlaşıyorduk ve bana sizlerin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyordu."

"Türkiye, İspanya'nın dost ve çok çok iyi bir ortağıdır"

Albares, "Türkiye, İspanya'nın dost ve çok çok iyi bir ortağıdır. NATO'da müttefikiz, Akdeniz ülkesiyiz, küresel meydan okumalara karşılıklı cevap veriyoruz. Türkiye'nin depremden ötürü yaptığı uluslararası yardım çağrısına da ilk cevap veren ve giden ülke de İspanya oldu." ifadelerini kullandı.

AA