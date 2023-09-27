ANKARA AA- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 261 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 72 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 806 girişim faaliyet gösterdi.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 1 trilyon 69 milyar lira, üretim değeri ise 1 trilyon 448 milyar lira oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 94,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 1,4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Üretim değerinin ise yüzde 88,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer 2022'de bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 164,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 132,9 yükseldi. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 56 azaldı.

Üretim değeri ise aynı dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 167,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 26, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 128,2 artış gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda 2021'de 316 bin 279 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2022'de 324 bin 764'e çıktı.

Toplam istihdamın yüzde 68,8'ini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,8'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 24,4'ünü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 113 milyar lirayı geçti

Personel maliyeti 113 milyar 126 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 80,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,1'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14,9'u ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda 2022'de ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 149 bin 155 iken erkek personel sayısı 162 bin 616 olarak kayıtlara geçti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,8, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,2 oldu.

Söz konusu kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 26 milyar 913 milyon lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 82,6 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 8,6 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 8,8 olarak hesaplandı.