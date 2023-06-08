HABER: DİNÇER KARACALAR

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findaso com'dan en son teknojilerden haberdar olabilir, Yeni bir ürün veya proje geliştiyorsanız teknoji firmalarına ulaşabilir , iş birliklerininizi kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Türkiye'de kurulan Findaso Amerika , Kanada, Dubai , Hindistan , Azarbaycan ve Polonyada'da ofisleri bulunmakta , ve Tüm dünya ülkelerinde faaliyet göstermektedir.