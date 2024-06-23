Pekin Dil ve Kültür Üniversitesine bağlı Dünya Sinoloji Derneği ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği desteğinde düzenlenen seminerde, Sinoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Fidan'ın, Dr. Ayşe Gül Fidan ile yazdığı "Türkiye'de Sinolojinin Doğuşu" başlıklı kitabı tanıtıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk ve Çin uygarlıklarının kadim İpek Yolu'na dayanan tarihsel bağları olduğunu, bu bağların ticaretin ötesinde fikirlerin, bilginin ve kültürün değiş tokuşuna dayandığını belirtti.

Giray Fidan ve Ayşe Gül Fidan'ın kitabının 16. yüzyılda Çin'e seyahat eden Türk gezgin Ali Ekber Hıtayi'nin "Hıtayname" adlı eserini yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Büyükelçi Musa, bu seyahat kitabının, dönemin Çin ülkesindeki şehirlerin, kalelerin yanı sıra festival kutlamaları gibi kültüre dair çok değerli bilgiler içerdiğine dikkati çekti.

Kitabın Türk bilginlerin, Çin kültürüne yönelik derin merak ve saygı duygusuna ve onu anlamaya yönelik erken çabalarına tanıklık ettiğini vurgulayan Musa, "Bundan bugüne dair nasıl bir mesaj çıkarmamız gerekiyor düşünmeliyiz. 16. yüzyıldaki dünya haritasını bir an gözünüzün önüne getirin. Türkiye ve Çin dışında bugün hala var olan kaç ülke sayabilirsiniz? Bu, ortak tarihimizi ve Türk-Çin ilişkilerinin anlamını kavramak açısından önemli bir husustur." dedi.