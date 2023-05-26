AZEZ AA- İdlib kenti ile Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yükselen briket evler sayesinde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü hız kazandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde AFAD koordinasyonunda İHH İnsani Yardım Vakfının yaptırdığı briket evlerde binlerce Suriyeli yaşamını sürdürüyor.

Azez'deki Kefra briket evlerinde yaşayan Vefa Mustafa Haccac, AA muhabirine, bir çocuğu ve Suriye ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden iki kardeşinin çocuklarıyla hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Suriye ordusunun roket saldırısında iki gözünü kaybettiğini belirten Haccac, "Tedavi olmak amacıyla gittiğim Türkiye'de 5 yıl tamamen tedavi amacıyla kaldım." dedi.

Haccac, Kilis ve Antep'teki hastanelerde tedavi gördüğünü dile getirerek, "Türk halkı bizlere her zaman destek oldu. Türkiye'den gönüllü olarak geri döndüm. Bu kampı İHH yaptı. Şu an briket evde yaşıyorum." diye konuştu.

Kampta su bulunduğunu, elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşıladıklarını anlatan Haccac, "Her ay gıda kolisi getirmeye çalışıyorlar ve ekmek desteği veriyorlar." dedi.

"Her insan kendi vatanında yaşamak ister"

Haccac, Suriye'de güvenli bir şekilde yaşamak istediğinin altını çizerek, "Suriye, keşke savaştan önceki gibi olsa. Şu an bu bölge çok güvenli. Keşke tüm Suriye burası gibi güvenli olsa. Her insan kendi vatanında yaşamak ister ama güvenli bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Güvenli olmayan yere dönmenin zor olduğunu düşündüğünü söyleyen Haccac, şöyle devam etti:

"Her Suriyeli kendi toprağında yaşamak istiyor ama güvenli bir bölgede. Güvenli olmayan yere kimse dönemez. Türkiye'de olan Suriyeliler zulümden kaçıp gittiler. Biz kendi topraklarımızda zulüm gördüğümüz için kaçmıştık. Gidenlerin hepsi kendi ülkelerine dönmek istiyor."

Canlarını kurtarmak isteyenlerin başka ülkelere kaçmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Haccac, "Türkiye, burada olduğu için buralar güvenli. Türkiye'nin olmadığı yerler bu kadar güvenli değil. Türkiye'nin bulunduğu her yerde güven var." dedi.