Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çağlayancerit cevizinin ardından Gemlik zeytininin de Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla Türkiye'nin Birlik nezdinde korunma hakkı elde eden tescilli coğrafi işaretinin 12'ye yükseldiğini belirterek, "Türkiye'nin ürün çeşitliliği çok fazla. Türkiye bu anlamda potansiyeli olan bir ülke ve bu potansiyeli iyi değerlendirebilirsek ülkenin katma değerli üründe daha fazla ihracat yapması sağlanır." dedi.

Kacır, AB'den tescil alan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkede coğrafi işaretli tescil sayısının 1382 olduğu bilgisini veren Kacır, "Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) coğrafi işaret almak için işlemleri devam eden 692 başvuru bulunuyor. " diye konuştu.

Kacır, coğrafi işaretli ürünlerin katma değere dönüştürülerek ticari ve ekonomik hayata kazandırılması gerektiğine dikkati çekerek, TÜRKPATENT'in, ülkenin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında da tanıtılması için yoğun gayret gösterdiğini söyledi.

Coğrafi işarette tescilin birinci aşama olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Tescilden sonra bu ürünlerin ulusal ve uluslararası markalaşması için projeler hazırlanarak daha fazla katma değer yaratılmalı. Türkiye'nin ürün çeşitliliği çok fazla. Türkiye bu anlamda potansiyeli olan bir ülke, bu potansiyeli iyi değerlendirebilirsek ülkenin katma değerli üründe daha fazla ihracat yapması sağlanır. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin ve kişi başına düşen milli gelirin büyümesine önemli katkı sunar."

Kacır, TÜRKPATENT'in bu yıl tarihinde ilk kez AB'ye doğrudan başvuru yapma yetkisini kullanarak 10 coğrafi işaretli ürünün tescili için toplu başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Çağlayancerit cevizinin AB'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 11'inci ürün olduğunu anımsatan Kacır, "Çağlayancerit cevizinin ardından Gemlik zeytini de AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Böylece, AB nezdinde korunma hakkı elde eden tescilli 12 coğrafi işaretimiz oldu. AB'de Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve kestanesi, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi ve Suruç narı daha önce tescil edilmişti." dedi.

AB'de tescil sırasında bekleyen 42 coğrafi işaretli ürün bulunuyor

Kacır, Türkiye'nin AB'de tescil sırasında bekleyen coğrafi işaretli ürünleri olduğuna dikkati çekerek, bunların da tescil alması için gereken girişimlerin yapıldığını bildirdi.

AB'den tescil bekleyen 42 coğrafi işaretli ürüne ilişkin de bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"Bunlardan Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, İnegöl köftesi, Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısı, Antep fıstığı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Maraş çöreği ve tarhanası, Gaziantep melengiç kahvesi, Araban sarımsağı, Tonya tereyağı, Erzurum su böreği, Aydın memecik zeytini ve zeytinyağı, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Kırkağaç kavunu, Demirci hünnabı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Hopa hamsili ekmeği, Safranbolu safranı, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu, Kilis zeytinyağı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Rize çayı, Urla sakız enginarı, Ayaş domatesi, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Tarsus sarıulak zeytini, Hatay kaytaz böreği, Osmaniye yer fıstığı, Melli inciri, Adan Şalgamı ve Sinop kestane balı için AB nezdinde tescil başvurusu yapıldı."

Kacır, ayrıca daha önce tescil sırasında olan Edremit zeytinyağı ile Milas yağlı zeytininin Avrupa Komisyonunda tescilinin ilan edildiğini, onlara ilişkin de son prosedürlerin beklendiğini sözlerine ekledi.

AA