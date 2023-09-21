Sivas

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son 4 yılın ağustos ayındaki en yüksek debisi ölçüldü.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ağustosta saniyede 3 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 7,21 metreküp olarak belirlendi.

Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl saniyede 5,01 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi, bu sene aynı dönemde saniyede 8,01 metreküp ölçüldü.

Böylelikle, Kızılırmak'ta son 4 yılın ağustos ayındaki en yüksek debiye ulaşıldı.

DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, AA muhabirine, ülkede son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını söyledi.

Sivas'ın bu yıl iyi yağış aldığını belirten Aslan, bunun Kızılırmak'ın debisine de yansıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akımlarımız gayet iyi durumda. Bu yıl geçen yıllara nazaran temmuz ayına kadar bölgemiz çok önemli yağış aldı. Bundan kaynaklı olarak havzamızdaki sular arttı. Barajlarımızdaki doluluk oranı da yüzde 90'lara ulaşmıştı. Geçen yılın çok daha üzerinde doluluk oranlarına sahip olarak sezonu kapatıyoruz."

Debi, son 10 yılın ortalamasının üstünde

Kızılırmak'ta son 10 yılın ağustos ayı ortalamasının Söğütlühan'da 6,05 metreküp/saniye, Dikmencik'te ise 4 metreküp/saniye olduğunu ifade eden Aslan, bu yıl debinin bu ortalamaların üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Aslan, su kaynaklarının sınırsız olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"DSİ Genel Müdürlüğü olarak işletmedeki tesislerimize sayaç takarak, bahçe sulamanın önüne geçmek için büyük uğraşlar veriyoruz ve bunda da önemli mesafe katettik. Sayaç işlemini tamamlayarak tüm işletmedeki tesislerimizde vahşi sulamanın önüne geçmek istiyoruz. Su kaynaklarımız sınırsız değil, sınırlı kaynaklarımız var. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Fazla su kullanmak verimi artırmıyor, belirli bir noktadan sonra verimi de düşürmeye başlıyor. Çiftçilerimizden yeteri oranda su kullanarak daha verimli, daha bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum."

Kızılırmak

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip.

Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş bir yatağa ve düzensiz bir rejime sahip Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları bulunuyor.

AA