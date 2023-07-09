Rotterdam

1982'de gümrük müşavirliği şirketi olarak kurulan, ilk yurt dışı deposunu 1995'te Almanya'da açan BGL, 65 ülkede dünyanın önde gelen şirketleriyle rekabet ederken, en tepedeki şirketler arasında yer alma hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdi.

3 yıl içinde 20 yeni ülkeyi daha faaliyet ağına ekleme çalışmaları yürüten şirket, yeni dönem hedeflerini 2 büyük depoya sahip olduğu Avrupa'nın lojistik merkezlerinden Rotterdam'da açıkladı.

Toplantıya BGL Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ, BGL İcra Kurulu Üyesi Hakan Kölemenoğlu, BGL Global Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Aksu ve BGL Global Finans Yöneticisi (CFO) Buğrahan Sözüçetin'in yanı sıra şirketin Avrupa'daki bazı ülke yöneticileri de katıldı.

Toplantıda konuşan BGL Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ, Cumhuriyetin 100. yılında entegre lojistik hizmetlerini global ölçüde karşılayabilen, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 95'ine sahip geniş bir coğrafyada yapılanmış ilk ve tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Çaptuğ, kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen, global dünya devlerinin ihtiyaçlarına uygun lojistik çözümlerle sektöre öncü olan şirketin, lojistik sektörüne yön veren global bir dünya markası haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"41 yıllık tecrübemizle ABD'den Çin'e, Avrupa'dan Asya'ya çok geniş bir coğrafyada entegre lojistik hizmetler veren bir dünya markasıyız. Şirket olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusundaki başarımızın ardında, kaynakların etkin kullanılması ve planlı bir önceliklendirme yapısına sahip olmamız önemli rol oynamaktadır. Bugün itibarıyla rahatlıkla ifade edebilirim ki 41 yıl önce yola çıkarken hayal ettiğimiz, daha sonra hedef olarak belirlediğimiz noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Yatırım dönemini tamamladık. Artık hızla büyüme dönemine girdik. Bundan sonra dünya lojistik pazarının en önemli oyuncusu olmak için önümüzde hiçbir engelimiz kalmadı.

Ülkemize, ülkemiz gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun olmuş, iyi yabancı dil bilgisi olan gençlerimizi yetiştirmek üzere işe alıyoruz. Bu gençlerin eğitimlerinin tamamlanmasından sonra yurt dışı şirketlerimize gönderiyoruz. Yurt dışı lojistik merkezlerimiz pırıl pırıl gençlerimize emanet. Bizim en önemli kaynağımız çalışanlarımız. Dünya genelinde, çoğu Türk olmak üzere 4 bin 200'den fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz."

"Bir coğrafyadan bir diğer coğrafyaya uzanan taşımacılık işlerinin tamamında yer alıyoruz"

Lojistik sektörünün 8 trilyon doları aşan parasal büyüklüğü ile otomotiv ve elektronik sektörlerinden bile daha büyük olduğunu aktaran Çaptuğ, BGL olarak, bir malın üretildiği yerden tüketildiği yere kadar olan bütün süreci yönettiklerini söyledi.

Çaptuğ, BGL'nin, sadece Türkiye'den yurt dışına yönelik taşımacılık alanında faaliyet göstermediğini ifade ederek, "Çin'den gelip ABD'ye ve Avrupa'ya giden, ABD'nin bir eyaletinden diğerine taşınan, kısacası herhangi bir coğrafyadan bir diğer coğrafyaya uzanan taşımacılık işlerinin tamamında yer alıyoruz." dedi.

Gümrüklü, gümrüksüz depolama, gümrükleme, iç nakliye ve dağıtım olmak üzere entegre lojistik hizmeti veren küresel bir şirket olarak, elde ettikleri cironun yüzde 25'inin Türkiye'deki, yüzde 75'inin ise yurt dışındaki faaliyetlerden kaynaklandığını bildiren Çaptuğ, "Lojistiğin düşünce hızında hizmet vermesi gerektiğine inanıyor ve buna uygun yapılanıyoruz. 'Dünya avucumuzun içinde' mottosuyla global şirketlerin çözüm ortağı olarak yerküreyi bir ucundan diğerine katediyoruz." diye konuştu.

Dünya devlerinin tercihi Türk şirketi

Verilen bilgiye göre, Rotterdam'da kısa süre önce açtığı ikinci deposuyla Avrupa'nın en önemli limanında 100 bin metrekarenin üzerinde depo büyüklüğüne ulaşan BGL, Brüksel'de ise 70 bin metrekarelik tek çatı altındaki deposuyla Avrupa'daki en büyük deposuna sahip.

BGL, Volvo'dan Toyota'ya, Siemens'ten Toshiba'ya kadar birçok büyük şirketin birden fazla pazardaki taşımacılık işlerini yürütüyor. Çok sayıda sektördeki dev firmalar BGL ile çalışıyor.

Şirket, 1996'da New York'ta açtığı ofisle ABD'de çalışmalara başlarken, günümüzde bu ülkede 11 noktada ofis, depo ve park alanına sahip durumda. ABD'deki lojistik firmaları arasında ilk 30'a girmeyi başaran BGL, yakın dönemdeki yatırımlarıyla daha da yükseğe çıkmak istiyor.

Şirket, dünya genelinde her yıl 250 kişiyi işe alıyor. Bu sayının 150'si Türkiye'den ve kadın oranı son yıllarda yaşanan artışa paralel olarak yüzde 40 seviyesine çıkmış durumda.

İşe alınan üniversite mezunlarında aranan tek şart iyi derece İngilizce bilmesi ve şirket değerlerine uygun olması. Gençlerin ilk iş deneyiminin BGL olması tercih ediliyor. 3 yıl merkezde çalışan ve eğitim gören personel, sonrasında ise mutlaka bir ülkeye gönderiliyor.

BGL, kullandığı bütün yazılımları bünyesindeki AR-GE birimi aracılığıyla geliştiriyor. Şirketin taşıdığı her bir paket yükü, teslim aşamasından dağıtım aşamasına kadar yazılımlarla takip edilebiliyor.

Barsan'ın filosu, Mercedes ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 3 yılda bir yenileniyor ve böylece çok genç bir araç filosu ile çalışarak bütün ülkelerdeki standartlara uymayı başarıyor.

AA