Haber: Ayşegül Bedir Akosman

2023/24 sezonuna UEFA ülke puanında 13'üncü sırada başlayan Türkiye, temsilcilerinin aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdürüyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana deplasmanında aldığı bu son galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir sıra daha yükselerek 11'inci sıraya yerleşti. Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor temsil ediyor.

Şayet Türkiye bu sezon ilk 10 ülke içinde yer alırsa, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750