Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı
Ankara

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlığa bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak.

Başvurular 15 Nisan-3 Mayıs'ta "Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/İstanbul" adresine elden, posta yolu veya kargo ile yapılacak. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ile 3 yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme süresi sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 yıla kadar yenilenebilecek.

Kaynak: AA