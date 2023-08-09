İstanbul

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, Tuzla'nın Bakırköy ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'na en yakın iki ilçeden birisi olduğunu, 1999 depreminde yıkılan binaların da bulunduğunu söyledi.

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarına 2010'da başladıklarını ifade ederek, ilk büyük dönüşüm adımını 2015 yılında 1590 bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesiyle attıklarını anlattı.

Yazıcı, Tuzla'daki toplam 114 bin 820 bağımsız bölümün yüzde 9'una tekabül eden 9 bin 419'unu kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirdiklerini kaydetti.

Tuzla'da zemin sıvılaşma alanlarında kalan, 1999 depremi öncesi yapılan sitelerinin yer aldığı 7 mahallenin bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, buradaki yapıların yaklaşık yüzde 10'unun acil dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Bizi de jokeri olarak kullanın"

Yazıcı, 2011'de meydana gelen Van depremi sonrasında İstanbul'da ilk riskli alan ilanı yaptıklarını, yapı stoklarının yüzde 25'ini yenileme düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getirerek, ilçedeki yapıların yaklaşık yüzde 55'inin yeni durumda olduğunu bildirdi.

Vatandaşların dönüşümde işlerini kolaylaştırmak için düzenlemeler yaptıklarının altını çizen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Riskli alandan ziyade rezerv alan ilan ederek vatandaşın bu dönüşüm sürecinde işinin kolaylaşması ve daha iyi planlanmasını sağlayacak hale getirdik. Yeni planlarla, 'Artık ben de evimi dönüştürmek istiyorum' diyen herkese hem (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği) Bakanlıktan almış olduğumuz haklar hem de planlardaki göstermiş olduğumuz kolaylıklar var. Şu anda vatandaşımız gerek kendisi gerek bir firmayla gerekse de belediyemizin iktisadi teşebbüsü olan TUZYAP ile dönüşümünü sağlayabilir. Vatandaşlara şunu diyoruz: Biz her zaman bir tarafta sizin dönüşümünüzü gerçekleştirecek kar amacı gütmeyen bir kurum olarak hazır bekliyoruz. Bizi de jokeri olarak kullanın."

Binaların olduğu yerleri rezerv alan ilan ederek, yerinde dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktaran Yazıcı, ilçede 1 riskli ve 34 rezerv alanının bulunduğunu söyledi.

Kat müsaadesini yapı yoğunluğunu artırmadan verdiklerini belirten Yazıcı, yeşil alanı, otoparkı olan, ergonomik ve sağlıklı bir yapılaşmaya izin verdiklerini söyledi.

"Projeler beğenilmediğinde tekrar tekrar çiziyoruz"

Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle dönüşüm çalışmalarının sürdürüldüğünü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile vatandaşların işlerini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Yazıcı, "Müdürlüğümüzle birlikte 10 senedir çalışmalarımız sürüyor. Tuzla, fay hattına yakın bir ilçe olduğu için önem veriyoruz. Örneğin bu birimdeki bütün arkadaşlarımız bazı sitelere 10 tane proje çiziyor. Beğenilmediğinde tekrar tekrar çiziyoruz. Onlar nasıl istiyorlarsa evlerinin planlarını, projelerini ona göre değiştiriyoruz. Kabul ettikleri an noter sözleşmesi ve daha sonra yıkım kararıyla da süreci başlatıyoruz." diye konuştu.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na Tuzla'dan da ciddi başvuru olduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Bu süreçteki başvurular bizim 1999 öncesi yapı stokumuzun tamamını halledecek. Orta hasarlıları biz zaten yıkıyoruz. 1999'da orta hasarlı tespit yapılmamış binalar 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla bu işi halledecektir. Ama zaten rezerv ilanıyla birlikte aslında vatandaş kendi kendine dönüştüğünde hiç para vermeden bir müteahhide kat karşılığı vererek de dönüşebilecek hale geliyor. Dolayısıyla 'yarısı bizden' değil, bakanlığın yapmış olduğu bu rezerv planıyla belki de 'tamamı bizden' gibi de bir duruma gelen çok dönüşüm alanlarımız da oluştu. Dolayısıyla Bakanlığa başvurduğunda rezerv alan ilanı ile birlikte 'Yarısı Bizden'den daha ileri bir kampanya ile işleri çok daha kolaylaşıyor."

"Görüşmelerde belediye başkanını görünce daha da güven oluşuyor"

Yazıcı, vatandaşlarca çok değerli olan evleri hakkında karar almanın zor olduğunu, görevlerinin ise can ve mal güvenliğini önde tutup insanları kentsel dönüşüme ikna etmek olduğunu dile getirdi.

İnsanlara öncelikle deprem gerçeğini anlattıklarına dikkati çeken Yazıcı, "Vatandaşlarla işbirliği yaparak, tüm süreçleri şeffaf şekilde anlatarak güven vermeye çalışıyoruz. İnsanlara 'Malınıza zeval gelmeyecek' derken onlardan da 'Biraz daha büyük daire nasıl elde ederim?' gibi düşüncelere girmeden karar vermelerini istiyoruz. Bu süreçlerde bizzat görüşmeleri yapıyorum. Belediye başkanını görünce daha da güven oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, noter süreçlerinde sözleşmeleri belediye, TOKİ veya TUZYAP da olsa şartnameleri vatandaşların rızalarını alarak hazırladıklarını, binaları da kendilerine söz verilen şekilde ve zamanında teslim ettiklerine değindi.

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanında, yaklaşık 600 konutluk bir projenin artık son aşamaya geldiğini belirterek, kapalı otopark, havuz, çocuklar için oyun ve eğlence alanları, spor alanı, çevre düzenlemesiyle kalitesi yüksek bir yaşam alanı oluşturduklarını kaydetti.

"İBB sadece 'yap-sat' şeklinde yeni konutlar yaptı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında herhangi bir destek veya çalışma görmediklerini anlatan Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İBB'nin en büyük kamu kaynaklarına sahip bir kurum olarak İstanbul'da bütün bu çalışmalarda yer alması lazım. Sadece 'yap-sat' şeklinde yeni konutlar yaptılar. Yani bir arsayı satın aldılar, o arsaya ev yapıp sattılar. Bunu herkes yapabilir ama biz asla böyle projelere girmiyoruz. Bizim amacımız depreme yönelik dönüşüm gerçekleştirebilmek. Ben bu tavır 'Tuzla'ya özel mi?' diye düşünüyordum ama yine deprem bölgesi olan Bakırköy'de de belediye başkanının son konuşmalarına bakınca ilgisizliğin orası için de geçerli olduğunu gördük. Maalesef Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın (Ekrem İmamoğlu) deprem ve dönüşüm konusundaki ifadelerinin sadece sözde kaldığını, deprem dönüşümü konusunda somut hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. İnşallah artık bundan sonra bir anlayış değişikliği olur ve biz dönüşümle İstanbul'u geleceğe hazırlarız."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ona bağlı TOKİ'nin Aydınlı, Orhanlı, Mescit Mahallelerinde çalışmalar yürüttüğünü de aktaran Yazıcı, "İlk Evim" ve sosyal konut projeleriyle ilçede çok sayıda yeni konutun yapılacağını sözlerine ekledi.

AA