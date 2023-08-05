Haber: Mert Osman Erman

Ünlü Twitch yayıncısı Kai Cenat'ın ücretsiz PlayStation 5 cihazlarını dağıtacağını duyuran bir kalabalık, yaklaşık 2.000 kişi, Union Square Park'ta bir araya geldi.

Polis, etkileyici kişiliğin isyana kışkırtma suçlamasıyla gözaltına alınan birkaç kişi arasında olduğunu ve kendisine dava açılabileceğini söyledi.

İnsanların havai fişekler, şişeler fırlattığı ve bariyerleri devirdiği görüldü.

Olay sırasında Union Square istasyonunu geçen metro trenleri olduğu bildirildi. BBC'nin Amerika'daki ortağı CBS'in bildirdiğine göre, polis insanlara alandan uzak durmalarını tavsiye etti.

İnsanlar önce yerel saatle 13:00 civarında toplandı (GMT 17:00) yerel saat. Cenat, 10 milyonun üzerinde takipçisi ve abonesi olan sosyal medyada yayın yaptı ve 300 PlayStation dağıtacağını duyurdu.

Saat 15:00'e gelindiğinde, yüzlerce kişi New York City'nin en yoğun tren istasyonlarından birinin çevresindeki sokaklara yığıldı.

Araçlara tırmandılar ve tren istasyonunun giriş çatısına çıktılar, yanıt veren polis memurlarına şişe attılar. New York Polis Departmanı, "dördüncü seviye" bir harekete geçme durumu ilan etti, bu da yaklaşık 1.000 polisin olay yerine sevk edildiği anlamına geliyordu.

Karışıklık yaşanırken bir araç içinde canlı yayın yaparken Cenat, "Oraya göz yaşartıcı gaz atıyorlar. Güvende olana kadar hiçbir şey yapmayacağız. Herkes kendini düşünsün, çünkü orada savaş var adamım," dedi.

Cenat, saat 17:00 civarında polis gözetimine alındı. Kalabalık yaklaşık bir saat sonra dağıldı.

CBS bağlısına göre, etkinlik için bir izni olmayan Cenat'ın, Bronxlu YouTube yıldızı Fanum ile işbirliği yaptığı bildirildi. NYPD İstihbarat Dairesi Şefi Jeffrey Maddrey, "Bunu daha önce yaşadık, ancak gençlerin komutlarımızı dinlemeyecekleri bu kadar tehlikeli bir seviyeye asla gelmedik," dedi.

Ekledi: "Şantiye ticaretinden kazmalar, testereler ve diğer araçlarla dolaşan insanlar vardı. Ayrıca bireyler havai fişekler de yakıyorlardı. Polise doğru atıyorlar ve birbirlerine atıyorlardı." Cenat, Mart ayında en fazla Twitch abonesi çeken rekoru kırarak başlıklarda yer aldı.

Twitch, genellikle izleyicilere sohbet ederken video oyunları oynayan bir canlı yayın platformudur.

Rekoru kırmadan önce, Cenat abone sayısını artırmak için 30 gün boyunca kameranın karşısında - sohbet ederek, oyun oynayarak ve konukları röportaj yaparak, hatta uyuyarak - kesintisiz bir çaba başlatmıştı.