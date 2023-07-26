Haber: Damla Oya Erman

Geçen yıl Twitter'ı satın aldığında, "her şey" uygulaması olan X'in vizyonunu açıklayan Musk, kullanıcıların iletişim, alışveriş, eğlence ve daha fazlasını tek bir platformda yapabileceği bir yer hayal ediyordu.

Musk, Twitter'ı, Çin'in popüler uygulaması WeChat gibi yapmak istediğini belirterek, kullanıcıların günlük yaşamlarında temel olarak bu uygulamada yaşamasını arzuluyordu.

Musk'ın yeniden markalama vizyonu, aslında 1999'da oluşturduğu X.com projesine kadar uzanabilir. X.com, başlangıçta hepsi bir arada finansal bir platform olmayı amaçlayan ve sonunda PayPal'a dönüşen bir girişimdi.

Ancak Musk'ın uzun süredir süren hedeflerine rağmen ve Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolar gibi büyük bir bedel ödemesine rağmen, geleceğin süper uygulaması için Twitter'ın markasını terk etmek önemli bir risk taşıyor.

WeChat'in sunduğu hizmetleri sunmak istiyorsa, Twitter'ın halen önemli aşamalar katetmesi gerekiyor. Marketten alışveriş yapma, yoga dersleri rezervasyonu yapma, faturaları ödeme ve arkadaşlarla sohbet etme gibi her şeyi içeren hizmetleri sunmak için Twitter'ın mevcut durumu bile finansal ve rekabetçi zorluklarla dolu bir iş.

Diğer platformların ekstra alışveriş özellikleri sunarak sadece satış yapma çabalarının yavaş başarıya ulaşması göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir süper uygulamaya olan talebin ne kadar olduğu da belirsiz, özellikle de Çin dışında.

Forrester'daki araştırma direktörü ve başkan yardımcısı Mike Proulx, yatırımcı notunda, "Musk'ın "X'i her şeyi kapsayan bir uygulama haline getirme" vizyonunun, zaman, para ve insan gücü gerektirdiğini belirtti.

Twitter'ın adını terk ederek, Musk, "kültürel sözlüğümüze yerleşmiş bir marka adını basitçe 15 yılı aşkın bir süre içinde silecek", bu da şirket için tehlikeli bir zamanda taze bir başlangıç yapmasına neden olacak.

X markalaması, Twitter'da etkisini göstermeye başladı bile. Twitter'ı X Corp adlı bir şirketle satın alan Musk, X.com'un artık Twitter'a yönlendirildiğini duyurdu. Yeni stilize X logosu şirketin merkez binasına yansıtıldı ve kuş logosu yerine X logosu Twitter'ın web sitesinde göründü. Musk, takipçilere tweetlerin artık "x'ler" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

CEO Linda Yaccarino da Musk'ın vizyonunu doğrulayarak, "X'in gelecekteki durumu, ses, video, mesajlaşma, ödeme/banka işlemleri gibi tüm etkileşimleri sınırsız hale getiren ve fikirler, mallar, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratan bir süper uygulamadır" dedi.

Ancak Twitter'ı tam anlamıyla bir süper uygulama haline getirmek için Musk'ın önünde önemli engeller var. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 80'ini işten çıkardı, çekirdek kullanıcı tabanını oluşturan reklamverenleri kaybetti ve tartışmalı politika kararlarıyla birçok kullanıcısını kızdırdı. Threads isimli Meta'nın rakip uygulamasıyla da keskin bir rekabet içinde olan Twitter, hala negatif nakit akışı ve reklam gelirinde büyük düşüşle karşı karşıya.

Musk'ın yeni özellikler eklemesi gereken Twitter için WeChat benzeri bir süper uygulama oluşturmak, diğer teknoloji platformları için zorlu bir görev olmuştur. Batı pazarlarında WeChat gibi bir tek, baskın süper uygulamanın kısa vadede gerçekleşmesinin olası olmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle, Twitter'ın iyi bilinen markasını terk etmek, Musk'ın önemli değişiklikler getirmeden yapacağı bir hamle olarak görülüyor ve Threads'in başarılı piyasaya sürülmesinin ardından dikkat çekmeye yönelik umutsuz bir çaba olarak değerlendiriliyor.