Haber: Damla Oya Erman

Ancak şimdi Twitter, nefret söylemi ve yanlış bilgi yönetimi konusunda platformu keskin bir şekilde eleştiren bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Center for Countering Digital Hate'ı (CCDH) dava etme tehdidinde bulundu.

20 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılan bir mektupta Twitter, CCDH'yi şirketi reklamverenlerini uzaklaştırarak zarar verme kampanyasıyla suçlayarak dava etmeyi tehdit etti. CCDH, aşı karşıtlığından çevrim içi ırkçılık ve antisemitizme kadar çeşitli sosyal medya şirketlerinin yaklaşımı hakkında birçok rapor yayınlamıştır.

Twitter sahibi Musk'ı temsil eden dış avukat Alex Spiro tarafından yazılan mektupta, CCDH'nin raporlarında Twitter ve işlemleri hakkında "tahrik edici, skandal ve yanıltıcı iddialarda bulunduğu" iddia edildi ve bu raporların bilimsel geçerlilikten yoksun olduğu iddia edildi.

Spiro, iddiasını desteklemek için, CCDH personelinin platforma kayıtlı 100 Twitter Blue abonesinin tweetlerini zararlı olarak işaretlediği bir raporu gösterdi ve şirketin bu tweetlerin büyük çoğunluğuna müdahale etmediğini belirledi. CCDH'nin bu raporu, Twitter'ın "Twitter Blue hesaplarının yüzde 99'unun nefret içeren tweetler atmasına müdahale etmediğini" ileri sürdüğünü belirtti.

CCDH, Twitter'ın şirketi yanlış tanımladığı için kar amacı gütmeyen bir kuruluşa karşı dava açıp açamayacağını incelediğini belirtti. CCDH, Musk tarafından X olarak yeniden markalaştırılan Twitter'ın 20 Temmuz mektubunu attıktan sonra, "saçma" olarak nitelendirdiği hukuki tehdidi eleştiren bir yanıt yayınladı.

Musk'ın Twitter'ı devralmasından bu yana, şirketin içerik düzenleme ekipleri üzerinde çalışan birçok kişiyi de içeren yaklaşık %80'ini azalttı.

Aralık ayında Twitter, çevrim içi güvenlik, insan hakları, ruh sağlığı, intihar önleme ve çocuk cinsel istismarı konusunda dış uzmanları içeren Güven ve Güvenlik Konseyi'ni kapattı.

CCDH'nin yanı sıra Anti-Defamation League, Tufts Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları da dahil olmak üzere birçok grup tarafından yapılan raporlar nefret söyleminde artışları gösterdi.

Musk, nefret söylemi izlenimlerinin (kötü sözcükler listesine dayalı olarak tanımladığı) devralmasından sonraki ayda azaldığını iddia etti.

Ancak Musk döneminde platformun nefret içeren içerikle başa çıkma şekline dair endişeler devam etti ve bu, birçok markanın Twitter üzerindeki reklamlarını durdurmasına ve şirkette sert finansal kayıplara neden oldu.

Musk, nisanda Twitter'ın reklamverenlerinin çoğunun geri döndüğünü iddia etmesine rağmen, bu ay Twitter'ın reklam gelirinin hâlâ %50 düştüğünü ve şirketin hâlâ nakit akışı açığı olduğunu kabul etti.

Ayrıca, Twitter platformuna üçüncü tarafların verilere nasıl erişebileceğini kısıtlayan değişiklikler yaptı, bu da akademik araştırmacılar tarafından geniş çapta eleştirildi. Uzmanlar, araştırmacıların Twitter'da yanlış bilgi, taciz ve spamın nasıl yayıldığı üzerine çalışmalarını engelleyebilecek bu değişikliklerin, üçüncü tarafların ciddi ücretler ödemesini gerektiren bir yol olduğunu söyledi.

Dava tehdidi, Twitter'a yönelik devam eden baskılara karşı bir favori taktik haline geldi. Bu ayın başlarında Twitter, Threads adlı rakip bir uygulama başlatma konusunda Facebook'un sahibi Meta'yı dava etmeyi tehdit etti ve şirketi Twitter'ın ürününü ticari sır hırsızlığıyla kopyaladığı suçlamasıyla suçladı.

Mayıs ayında Spiro, Musk'ın yapay zeka teknolojisinde algılanan bir rakip olarak algılanan Redmond, Washington merkezli teknoloji devi Microsoft'a yönelik eleştirilerini artırdığı bir mektup gönderdi.