Ankara

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu raporu daha önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya sunan Grossi, 3 günlük Güney Kore ziyaretine dün başladı.

UAEA raporunun hazırlanma sürecinden memnun olduklarını ve standartlara uygun bir rapor hazırlandığını ifade eden Grossi, ziyareti, Japonya'nın santrali arıtma sistemine duyulan "teknik endişeleri" gidermek için gerçekleştirdiğini belirtti.

Raporun, "Japon memnuniyeti veya Japonların çıkarı" doğrultusunda hazırlanmadığına ve raporda çalışan uzmanların hepsinin aynı fikirde olduğuna dikkati çeken Grossi, su tahliyesinin Güney Kore tarafından tekrardan değerlendirilmesi durumunda bile aynı sonuçlara ulaşacakları değerlendirmesinde bulundu.

Atık suların denize salınması konusunda Japonya'nın şeffaflık politikasına duyulan endişeye dair açıklamada bulunan Grossi, Japon hükümetine, tarafsız, yetkili bir merciinin söz konusu faaliyetleri denetlemesinin önemini vurguladığını aktardı.

Grossi ayrıca, raporun detaylarını Nükleer Güvenlik Komisyonu Başkanı Yoo Guk-hee ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'e sunacağını bildirdi.

Grossi, dün Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda, radyoaktif atık suyun tahliyesine karşı bir grup protestocuyla karşılaşmıştı.

UAEA, 4 Temmuz’da Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Grossi ve heyeti, Tokyo ziyareti kapsamında bir araya geldiği Japonya Başbakanı Kişida'ya, tahliye planına yönelik UAEA'nın nihai raporunu teslim etmişti.

Tahliyenin bu yaz başlaması planlanıyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesisi işleten TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Tepkiler

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılması planını Nisan 2021'de duyurmuştu.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, kararı, ABD'nin "anlayışla karşıladığını", UAEA'nın ise desteklediğini ve planının şeffaflığının artırılmasına yönelik işbirliği yapacağını açıklamıştı.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

AA