VİYANA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 6 Haziran’da Ukrayna’nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka Barajı’nın vurulması sonrasında, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalmaya devam ettiğini açıkladı.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin nükleer santraldeki son durum ve barajın vurulması sonrasında yaşanan felakete ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Grossi, baraj felaketinin yol açtığı sorunların aşılması için Ajans’ın, Ukrayna’ya hayati önem arz eden yardımda bulunacağını belirterek, nükleer santralde bulunan reaktörlerin soğutulması için kullanılan su seviyesinin düşmeye devam ettiği bilgisini paylaştı.

Grossi, Ukrayna'ya gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin talebi üzerine Ajansın ilk etapta yapacağı desteğe ilişkin bilgilendirmede bulunmak ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki son durumu yerinde görmek için gelecek hafta Ukrayna’ya gideceğini kaydeden Grossi, savaşın başlamasından bu yana nükleer bir facianın yaşanmaması için destekte bulunduklarını, şimdi de nükleer teknolojinin imkanlarını kullanarak baraj felaketinin yol açtığı yaraların sarılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Grossi, nükleer santraldeki durumun zaten tehlike arz ettiğini, barajın vurulmasıyla durumun daha da çetrefilli bir hal aldığını aktararak, Zaporijya’daki reaktörleri soğutmak için bu barajdan pompalanan su seviyesinin her saat başı 5 santimetre azaldığını, baraj vurulmadan önce 17 metre olan seviyenin 11,62 metreye düştüğünü aktardı.

Seviye 11 metre ya da bunun biraz daha altına düşene kadar reaktörlere su pompalanabileceğine işaret eden Grossi, barajdaki su seviyesinin hangi seviyede duracağı ve bu durumda soğutma için pompalanıp pompalanamayacağının henüz öngörülemediğini bildirdi.

Barajın vurulması

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 Haziran’da bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölge, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalmış, barajın vurulmasına yönelik Ukrayna ve Rusya, birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

AA