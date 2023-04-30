MARDİN AA- Mardin'de yaşayan 32 yaşındaki Mungan'ın, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu 26 yıldır sürüyor.

Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 30 ülkeyi gezen Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, popuduk tavşan ile Atatürk uçurtmalarıyla Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla "Üç Boyutlu Şişme Uçurtma" dalında altın madalya, "Estetik Uçurtma" dalında ise bronz madalyaya layık görülen Mungan, festivalde ülkesini gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uçurtmalarına Mardin'in kültürünü işliyor

Mungan, AA muhabirine, uçurtma sevgisinin küçük yaşlarda başladığını, uçurtmalarında Mardin'in zengin kültürünü işlediğini söyledi.

Kentin kültürel öğelerini, mitolojisini yaptığı uçurtmalara yansıttığını dile getiren Mungan, "Örneğin Şahmeran, dar sokaklarımızda temizlik için kullanılan eşek ve güvercin uçurtması yaptım. Son alarak ise Ezidilerin kutsalı melek tavus uçurtması yaptım." dedi.

Tavus kuşu uçurtmasını yaparken zorlandığını anlatan Mungan, kırkyama tekniğiyle 5 ayda uçurtmayı tamamladığını aktardı.

Mungan, şöyle konuştu:

"Uçurtmayı yamalı parçaları dikerek oluşturdum. Yapımı beni çok zorladı. Her bir parçasını dikerek büyük bir emek verdim. 6 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde büyük bir uçurtma."

"Dünya şampiyonu oldum"

Bugüne kadar çok sayıda uçurtma etkinliğine katıldığını anlatan Mungan, her yerde ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.