Haber: Mert Osman Erman

Ancak yarışın tutarlı lideri olan Donald Trump, etkinliği biraz uzakta bir miting düzenlemeyi tercih etti.

Tüm adaylar, eski başkanın büyük bir farkla gerisinde ve Iowa seçimlerinin sadece iki ay uzakta olduğu aday belirleme sürecinde seçmenleri kazanma fırsatlarının azaldığı bir dönemde bulunuyor.

Adaylar, yanıtlarında birbirlerine saldırırken, sıkı formattan dolayı saldırılara doğrudan yanıt vermekten çoğunlukla alıkonuldular.

İşte öğrendiklerimiz.

1) Trump hala büyük bir etki yaratıyor

İlk sorunun ilk iki kelimesi? Donald Trump.

Adaylara, neden seçmenlerin kendilerini ve eski başkanı değil desteklemeleri gerektiği soruldu. Bu, Trump'ın bu yarışa ne kadar güçlü bir etki yaptığının bir işaretiydi.

Florida Valisi Ron DeSantis, Trump'ın "2016'dan çok farklı bir adam" olduğunu ve kırılan kampanya sözlerini açıklayamadığını söyledi.

Ardından Salı gecesi bazı büyük Demokrat zaferleri gördü. "Donald Trump kazanmaktan bıktığımızı söyledi," dedi DeSantis. "Ben Cumhuriyetçilerin kaybetmekten bıktığına inanıyorum."

Bu arada, eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, Trump'ın "doğru zamanda doğru başkan" olduğunu ancak artık doğru aday olmadığını söyledi.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın hala devam eden yasal sorunlarına işaret ederek, izleyicilere bir buçuk yıl boyunca kendini hapishaneden çıkarmakla meşgul olmaması gerektiğini söyledi.

Not alınması gereken bir diğer nokta, Güney Carolina Senatörü Tim Scott ve biyoteknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy'nin yanıtlarında başkanı hiç bahsetmemiş olmalarıydı. Ramaswamy, bunun yerine "kurum" ve "yozlaşmış medya" aleyhine konuştu.

2) İsrail konusunda birleşmiş bir cephe vardı

Beş rakip, Hamas'la devam eden savaşında İsrail'in yanında birleşti.

DeSantis ve Haley, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "tamamlamaya" çağırdılar, Christie ve Scott ise krizin sorumlusu olarak Başkan Joe Biden'ın yumuşak politikasını gösterdiler.

Ramaswamy ise İsrail'in "teröristleri alt etme" hakkını ve sorumluluğunu savundu ve bunu ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçılarına karşı askeri güç kullanma taahhüdüyle karşılaştırdı.

Ancak aynı zamanda Haley'e saldırdı, çoğunlukla karşı karşıya geldiği kişi olarak, onu "savaş kartallarının en keskin olanı" olarak etiketledi.

Bu yorum, seyirciyi böldü gibi görünüyordu ve gecenin daha canlı tepkilerinden birini tetikledi.

Haley, ayrıca birkaç kez çatıştığı DeSantis ve kendisi arasında, Çin ve enerji bağımsızlığı gibi konularda kimin daha sert bir kayda sahip olduğu konusunda birbirine saldırdı.

3) Nikki Haley saldırıya uğradı

Ramaswamy ile yaşanan bu çatışma bir tema haline geldi ve Haley, gecenin en hararetli çatışmalarının merkezine yerleşti.

Trump'ın geri kalanını büyük bir farkla yönettiği bir dönemde, rakipleri, o ana Trump olmayan oyları konsolide etmeye çalıştı, ancak şimdiye kadar başarısız oldular.

Ancak Haley, son haftalarda anketlerde yükselişte ve bu süreçte hem Ramaswamy hem de DeSantis'ten tekrar tekrar saldırılar aldı. Haley'i "savaş kartallarının en keskin olanı" olarak etiketledi Ramaswamy, tartışmadan önce daha "sınırsız" olacağını taahhüt etti ve yanıtlarında rakibinin adını tekrar tekrar andı.

Haley, Ramaswamy'nin, TikTok'u kullanımını eleştirdiğini, kızının da platformda olduğunu belirttiğinde karşılık verdi: "Kızımın adını sesinden çıkar. Sen sadece pisliksin." Ramaswamy'nin yönüne doğru sırıtarak Haley, Rusya ve Çin'in "birisi gibi [Ramaswamy] başkan olabileceği fikrini kudurduğunu" izleyicilere söyledi.

Haley ve DeSantis ayrıca birkaç kez karşı karşıya geldiler ve birbirlerine karşı Çin ve enerji bağımsızlığı gibi konularda kimin daha sert bir kayda sahip olduğu konusunda karşı karşıya geldiler.

Cevapları, bazı adayların seçim sandığında Cumhuriyetçi adayları zorlayan bir mesele

olan bir konuda gezinen dikkatli zeminini yansıttı.

4) Kürtaj konusunda bölünmüş kaldılar

Son bir yıl içinde, ABD genelinde kürtaja sahip olma hakkı, Yüksek Mahkeme tarafından geri çekildiği için yeni sınırlamaları destekleyen Cumhuriyetçiler, çeşitli ortamlarda seçmenlerden gelen bir tepkiyle karşılaştı.

En son örnek, Salı günü, muhafazakar eğilimli Ohio'da kürtaj hakkını eyaletin anayasasına eklemeyi onaylayan bir önlemi net bir şekilde destekleyen seçmenlerdi.

Haley, sonucun Cumhuriyetçi Parti'nin kürtajı sınırlamak istemeyenlerle arasındaki uzlaşmayı bulması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Scott, ise farklı bir tonda konuştu ve rakiplerine işlemi ulusal olarak 15 haftalık bir sınırla desteklemelerini meydan okudu.

Ancak teklifi genel olarak görmezden gelindi ve başka hiçbir aday onu desteklemedi.

Haley, Cumhuriyetçilerin kürtaj karşıtı olmayanları yargılama ihtiyacı olduğunu söyledi ve Scott'ın teklifinin çoğunluk desteği kazanmayacağını öne sürdü. Christie ona katıldı ve eyaletlerin kendi kürtaj sınırlarını belirlemelerine güvendiğini söyledi.

DeSantis, farklı eyaletlerin farklı görüşlere sahip olduğunu anladığını ve bu konuda farklı eyaletlerin kendi sınırlarını belirlemesine saygı duyduğunu ifade etti.

Yanıtları, bazı adayların sandıkta Cumhuriyetçi adaylara zarar veren bir mesele üzerinde yürümeye çalıştığı dikkatli zeminin yansıttığı bir mesele oldu.