ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında türlerin çeşitliliğini, doğal yaşam alanlarının özelliklerini ve türlerin ve yaşam alanlarının korunmasının önemini göstermek amacıyla kurulan Hayvanat Bahçesi, düzenlendiği etkinliklerle de büyük ilgi görüyor.

5 yılda 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki 240'tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, 13 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

İklim değişikliğinin göçmen kuşlar üzerindeki etkileri ve göçmen kuşların göç yollarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek, göçmen kuşların hayatta kalması ve refahı için ekosistemlerinin korunmasının önemini vurgulayan, tüm dünyada farkındalık kazandırmayı amaçlayarak Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle yapılan Uçurtma Şenliğine, güneşli ve güzel bir havada çocuklar akın etti. Uçurtmalarını uçuran çocukların heyecanına ise aileleri ortak oldu.

Yapılan şenlikte Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından küçük akbaba koruma projesi kapsamında çocuklara farkındalık amacıyla küçük akbaba görselli uçurtmalar dağıtıldı.

HABER. BURHAN AKDAĞ