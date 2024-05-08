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Yunanistan'ın Olympiakos takımı ise ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.00'de oynanacak. İki müsabaka da EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak.

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