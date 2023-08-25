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Adana Demirspor, Genk'e mağlup oldu

Adana Demirspor, Genk'e mağlup oldu

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, play-off turunda 10 maç yapıldı.

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