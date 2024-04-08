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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Süper Lig'de yeni bir duruş sergilemek istiyoruz

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

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