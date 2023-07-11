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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.

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