Wimbledon'da favori tenisçiler çeyrek finale yükseldi Wimbledon'da favori tenisçiler çeyrek finale yükseldi
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.

AA