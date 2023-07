Haber: Mert Osman Erman

ABD Temsilciler Meclisi, Çarşamba günü belirsiz olağanüstü olaylar (UAP'lar) olarak da bilinen UFO'lar üzerine dönüm noktası niteliğinde bir panel topladı, bu gizemli gözlemlerin hükümetin en üst düzeyinde dikkate alınmaya değer olduğuna dair en ciddi kabul oldu.

ABD milletvekilleri, "küçük yeşil adamları veya uçan tabakları" toplantıya getirmiyorlar ... sadece gerçeklere ulaşacağız," diye başlangıçta konuşmada Republican Tim Burchett söyledi. Ancak tanıklıklar zaman zaman bilinmezliğe daldı.

İki saat boyunca üç tanık, fizik kurallarına meydan okuyan nesnelerle olan karşılaşmalarını paylaştı ve pilotların konuşmaktan korktuklarını, gemilerden alınan biyolojik materyali ve ihbarcılara yönelik iddialı misilleme olaylarını anlattı. Hepsi belirsiz fenomenlerin potansiyel bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu kabul etti.

Duruşma ciddi bir bomba patlatmadı - uzaylı yaşamının doğrulanması da değil - ancak tanıkların Kongre tarafından önemli bir duruşma aldığı gerçeği zaten dikkate değerdi. Milletvekilleri ve tanıklar, askerîden UAP'lar konusunda daha fazla şeffaflık talep etmek için paneli kullandılar.

Emekli ABD Donanması komutanı David Fravor, 2004 yılında "tic-tac" şeklinde bir UAP ile olan karşılaşmasını yine anlattı, bu olay aviyatörleri şaşırtan bir şekilde hareket eden nesneleri içeriyordu ve bunun görüntüleri 2017'de yayınlanmış ve iki yıl sonra ABD Donanması tarafından kamuoyu tarafından doğrulanmıştı.

"Karşılaştığımız teknoloji, sahip olduğumuz, bugün sahip olduğumuz veya 10+ yıl içinde geliştirmeyi düşündüğümüz herhangi bir şeyden çok daha üstündü," dedi Bay Fravor.

Eski Hava Kuvvetleri istihbarat subayı David Grusch, hükümet yetkililerinin bilgileri bastırdığını ve ihbarcıları cezalandırdığını ima etti, ancak kamuoyu önünde daha fazla ayrıntıya giremeyeceğini belirttiği için bunu açıklayamadığını iddia etti.

'İnsan mı yoksa insan dışı mı?'

Öne çıkan bir değişimde, Güney Carolina Cumhuriyetçi Milletvekili Nancy Mace, Mr. Grusch'tan insan-dışı varlıklar hakkında ne bildiğini ayrıntılı olarak açıklamasını istedi.

Hükümetin ele geçirdiği gemilerden "biyolojik" maddelerin alınıp alınmadığını sordu.

Daha önceki medya röportajlarına gönderme yaparak, Bay Grusch "bu kurtarmaların bazılarıyla biyolojik maddelerin geldiğini" söyledi.

Bunlar insan mı yoksa insan dışı mıydı? diye sordu Bayan Mace.

"İnsan dışı, bu, programa doğrudan bilgi sahibi olan insanların değerlendirmesiydi, bunun hakkında konuştuğum insanların değerlendirmesiydi," şeklinde yanıtladı Bay Grusch. Başka bir soru hattında, hiçbir zaman kişisel olarak bir uzaylı cesedi görmediğini doğruladı.

Tanıklar aynı zamanda askeri personel veya halk üyelerinin açıklanamayan gözlemleri rapor edebileceği resmi bir raporlama süreci çağrısında bulundu.

"Raportlama için pilotların işlerini kaybetmeyecekleri bir sistemimiz olması gerekiyor," dedi Americans for Safe Aerospace'in yürütme direktörü Ryan Graves.

Kongre oturumun sonunda bu talebi memnuniyetle yerine getirmek istedi gibi görünüyordu.

"UAP'ler, ne olursa olsun, askeri ve sivil uçaklarımıza ciddi bir tehdit oluşturabilir ve bunun anlaşılması gereklidir," dedi California Demokratı Robert Garcia. "UAP'lerle ilgili daha fazla raporlama yapılmasını, daha azını değil, teşvik etmeliyiz. Ne kadar çok şey anlarsak, o kadar güvende oluruz."

Her iki tarafın milletvekilleri de konuyu ciddiye aldı, ancak birkaçı uzaylı faaliyetinin var olduğuna dair şüphelerini dile getirdi.

'Uzaylı beceriksizliği'

Missouri Cumhuriyetçisi Eric Burlison, pilotların uzaylı nesneler gördüğü fikrine delik açmaya çalıştı. Bize ulaşmak için milyarlarca mil seyahat edebilecek varlıkların Dünya'ya çarpacak kadar "beceriksiz" olacağını düşündüğünü söyledi.

UAP'lerin gerçekten askeri müteahhitler tarafından yaratılmış olabileceğini veya diğer hükümet kurumlarının gizlediği gizli ajans programlarına ait olabileceğini sordu.

Washington'ın UFO'ları politika konusu olarak kabul etmesi, gizemli nesnelerin şaşırtıcı hızıyla aynı hızla hareket etti ve bir avuç tutkulu hayranla gizli arka odada toplantılardan tam teşekküllü, televizyonda yayınlanan bir panele dönüştü ve aynı ciddi sorgulamayı aldı diğer milli güvenlik meseleleriyle aynı.

2017 yılında, The New York Times, belirsiz hava olaylarını araştırmak için gizli bir Pentagon programının varlığını rapor ettiğinde konu açıldı.

Program, Nevada eyaletini temsil eden ve bu nedenle Area 51'i temsil eden eski Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid tarafından desteklendi.

The New York Times ve To The Stars Academy of Arts and Science adlı bir organizasyon, aynı zamanda UAP'larla açıklanamayan karşılaşmaları gösteren üç video yayınladı. O zamandan beri, ABD ordusu bu karşılaşmaları giderek kabul etti, ancak kökenleri hakkında spekülasyon yapmayı reddetti.

UFO'ları, artık birçok kişi tarafından UAP'lar olarak bilinir hale gelmiş olan incelemek, Kongre'de nadir bir bipartizan konu haline gelmiştir. Her iki partinin milletvekilleri de soruşturma ve askeri şeffaflık talep etmiştir. 2022'de, House Intelligence Committee, gizli Pentagon programı hakkında bir duruşma düzenlemiştir. Nasa Haziran ayında bu konuda bir kamu duruşması düzenlemiştir.

Hem eski başkan Barack Obama, bir Demokrat, hem de Donald Trump, bir Cumhuriyetçi, kamuoyu önünde bu konuyla ilgilenmiştir. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, açık fikirli olduğunu söylemiştir.

"İnanıyoruz ki, pilotlar - Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından alıntı yapılmış ve rapor edilmiş olan - açıklanamayan hava olayları vardır. Bu olayların ne olduğu konusunda yanıtlarımız yok," diye belirtti Mr. Kirby. "UAP'ler, insanlar tarafından bildirilmiş ve bildirilmiş olan açıklanamayan hava olayları olduğuna inanıyoruz. Bu fenomenleri ne olduğu hakkında yanıtlarımız yok."

Televizyonda yayınlanan bir kongre oturumu için nadir bir durumda, neredeyse tüm milletvekilleri çoğu zaman Çarşamba günü eldeki konuyu sorguladılar.

Florida Demokratı Jared Moskowitz, "Birçok Amerikalı bu konuya derinden ilgi duyuyor," dedi. "Ve bizi bir araya getirecek olanın, insan-dışı köken olmasının gerektiğini söylemek zor olmamalı."