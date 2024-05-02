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Grace, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde hava koşullarının tarımı olumsuz etkilemesi nedeniyle küresel kakao fiyatlarının arttığına dikkati çekti.

Uganda'da kakao üreticisi çiftçiler olarak hırsızlık vakalarına karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirten Grace, mahsullerini korumak için silahlı bekçiler tuttuklarını kaydetti.

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BBC'nin haberine göre, Uganda lı kakao çiftçisi ve Mkulima Exports Uganda'nın Üst Yönetici (CEO) Mutanga Grace, Uganda'da üretilen kakao çekirdeklerinin yaklaşık yüzde 30'unun çalındığına dikkati çekti.

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