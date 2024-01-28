Haber: Mert Osman Erman

Ukrayna'nın güvenlik servisi SBU, yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki (£31 milyon) silah alımında beş üst düzey yetkilinin ve bir silah tedarikçisinin adının karıştığı yolsuzluk operasyonunu açıkladı.

SBU'nun verdiği bilgilere göre, savunma bakanlığından beş yetkili ve Lviv Arsenal adlı silah tedarikçisinin yöneticileri, Ağustos 2022'de 100,000 adet havan topu mermisi için imzalanan sözleşmede yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Yapılan ödemelerin bir kısmı yurtdışına transfer edilmiş olmasına rağmen, hiçbir silah teslim edilmediği belirtildi.

Soruşturmanın ortaya koyduğu iddialara göre, söz konusu mermi alımı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli saldırısından altı ay sonra gerçekleşmiş olmasına rağmen, hiçbir topçu mermisinin teslim edilmediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Ukrayna'yı terk etmeye çalışırken yakalandı ve şu anda SBU gözetiminde bulunuyor.

Ukrayna Başsavcısı, çalınan fonların ele geçirildiğini ve savunma bütçesine iade edileceğini açıkladı. Ancak, yolsuzlukla mücadelede yaşanan bu gelişme, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma çabalarını sekteye uğratmış durumda.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, göreve geldiği 2019 yılında yolsuzlukla mücadeleyi öncelikli hedeflerinden biri olarak belirtmişti. Ancak bu son olay, ülkedeki yolsuzlukla mücadelede hala aşılamayan zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, Ukrayna'nın yolsuzluk algısı, Transparency International'ın 2022 yılı yolsuzluk algısı endeksine göre 180 ülke arasında 116. sırada yer alıyor. Ancak, anti-yolsuzluk çabalarının etkisi gözle görülür bir şekilde artmakta olup, Transparency International'ın sıralamasında son on yıl içinde 28 basamak yükselerek olumlu bir trend izliyor.