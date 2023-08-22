KIEV AA- Reznikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya F-16 uçaklarının sağlanması konusunu değerlendirdi.

F-16 uçaklarının bakımı, onarımı ve muharebe görevlerini yerine getirebilmeleri için altyapı hazırlığının yapılması gerektiğini belirten Reznikov, pilotların yanı sıra mühendislerin ve teknisyenlerin de eğitilmesi gerektiğini ve bunun, ciddi ve kapsamlı bir görev olduğunu kaydetti.

Reznikov, Ukrayna semalarında ilk F-16’ların uçması için eğitim ve çalışmaların devam ettiğini belirterek minimum 6-7 ay sonra ilk F-16'ların teslim edilmesinin beklendiğini aktardı.

Ayrıca Reznikov, Ukraynalı pilotların 6 ay içinde hazır olabileceğini vurguladı.

Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.