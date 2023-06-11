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Blagodatne köyünde Rus güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinden esir alınanların olduğu ileri sürüldü.

KIEV AA- Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tugayın Donetsk bölgesinde yürüttüğü operasyonda başarı elde ettiği vurgulandı.

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