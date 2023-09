Haber: Mert Osman Erman

Ukrayna Dışişleri Bakanı, bu oyların "yalan" olduğunu, oyların herhangi bir yasal statüye sahip olmayacağını söyledi.

Adaylar ya Rus ya da Rus yanlısıdır ve Moskova tarafından seçilmiş valileri içermektedir.

Erken oylamaya katılan birçok kişi, oylarını silahlı Rus askerlerinin huzurunda kullanmaları istendi.

Ukraynalı yetkililer, seçimleri düzenleyen Ukrayna vatandaşı olan herkesin gelecekte cezalandırılmasını bekleyebileceklerini söyledi.

İnsan hakları kuruluşu olan Avrupa Konseyi, "yasal olarak ilhak edilmiş Ukrayna toprakları" olarak nitelendirdiği bu adımları "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak kınadı ve Rusya'nın bu ihlali görmezden gelmeye devam ettiğini belirtti. Bu bölgeler sadece Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda bu bölgelerde seçimler düzenleme kararı "demokrasinin bir yanılsamasını yaratıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da seçimleri kınayarak, "Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerindeki sahte seçimleri meşru değil" dedi. Bu, ABD'nin iç işlerine müdahale etmekle suçlayan ABD'den Rus büyükelçiliğinin yanıtını tetikledi.

Seçimler, Pazar günü sona eriyor ve Rusya'nın tam anlamıyla kontrol etmediği dört bölgede gerçekleşiyor - doğudaki Donetsk ve Luhansk ile güneydeki Zaporizhzhia ve Kherson.

Bu bölgeler Ukrayna'nın topraklarının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

Kazanın gözleri önünde

Rusya'nın seçim kurulu tarafından paylaşılan görüntüler, neredeyse gerçeküstü bir bakış sunuyor.

Okullar ve idari binalarda beklenen kurulumların yanı sıra, bazı istasyonlar evlerin arka bahçelerinde veya sokak banklarında bulunuyor.

Fotoğraflar, seçmenlerin, ağır silahlı, balaclava giyen askerlerin gözetiminde bile oylarını sandıklara attıklarını gösteriyor gibi görünüyor. Bazı fotoğraflar, oyların açık plastik oy sandıklarına bırakıldığını, oyların net bir şekilde görüldüğünü gösteriyor.

Komisyon, sözde bölgesel parlamentolar için seçmen katılımının Kherson'da yüzde 50'nin üzerinde, Donetsk'te yüzde 40'ın üzerinde olduğunu bildirdi.

Bu, son on yılda Rus bölgesel seçimlerinde görülenlerden çok daha yüksektir. Ayrıca, Rus ordusunun sözde bölgelere tam hakimiyeti olmadığı ve Kherson bölgesinin başkenti olan Kherson şehrini neredeyse bir yıl önce terk ettiği göz önüne alındığında dikkat çekiyor.

Bu seçimleri onaylamak için bağımsız gözlemciler yok ve toplam oy sayısı açıklanmadı.

Sürgündeki Melitopol şehri belediye başkanı Ivan Fedorov, seçimleri "yasal olmayan ve değersiz" olarak tanımlayarak, Zaporizhzhia bölgesindeki birçok adayın yerli olmadığını, hatta bazılarının Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki Sibirya'dan geldiğini söyledi.

AP haber ajansına şehirde son günlerde daha sıkı güvenlik uygulandığını ve sakinlerin işgal edilmiş bir şehirde oy kullanmanın "bir hapishanede oy kullanmak gibi" olduğunu belirten Fedorov, seçimlerden korkutulduklarını söyledi.

Seçimlerin yapıldığı dört işgal altındaki bölge, geçen yıl Eylül ayında Moskova tarafından kendi toprakları olarak ilan edildi, işgal edilen toprakların geleceği ile ilgili yasa dışı ilhak referandumları düzenledikten sonra.

Bu referandumlar da uluslararası toplum tarafından bir şaka olarak kınandı. Bölgelerin Moskova'nın kontrolüne geçmesine destek veren yüzde 99'dan fazla destek olduğu raporlarla.

Rusya, bu bölgelerde Ukrayna'nın para biriminin kullanımını Ocak ayından bu yana yasakladı.

Moskova, kendi mobil ağlarını devreye soktuğunu ve okulları yenileyeceğini söyledi. Ancak Ağustos ayında Rus yetkilileri, bu bölgelerdeki okulların sadece yaklaşık yüzde 20'sinin yeniden inşa edildiğini ve düzenli mobil ağlarının işgal bölgelerinde gözden kaçtığını kabul etti.

Ukraynalılar, Ukrayna pasaportlarını kullanarak oy kullanma olanağına sahip oldular. Bu, birçok kişinin Rus vatandaşlığını benimsemediği için olabilir.

Rusya'nın seçimlerin yapıldığı bölgelerden biri olan Zaporizhzhia bölgesi, bu yaz başlatılan Kyiv'in karşı saldırısının odağında da bulunuyor.

Ukrayna generali, Rusya'nın bu bölgedeki sağlam ilk savunma hattını aştıklarını iddia ediyor ve karşı saldırının bu bölgede ivme kazanmaya hazır olduğunu söylüyor.

ABD merkezli Institute for the Study of War (ISW) analistlerine göre, buradaki son ilerlemeler "taktik olarak önemli" ve "Ukrayna'nın Rus savunma hatlarını genişletme ve Rus ikincil savunma hatlarını tehdit etme" eğiliminde.

Ukrayna'nın bu bölgedeki çabalarının odak noktası, Zaporizhzhia bölgesinin bölgesel başkenti olan Zaporizhzhia şehrinden yaklaşık 56 km (35 mil) güneydoğusundaki Robotyne köyü etrafında bulunuyor. Kyiv, bu bölgelerde Moskova'nın varlığını sürdürmesine izin veren Rus tedarik hatlarını kesmek istiyor.

Ancak Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky, Moskova'nın hava üstünlüğünün karşı saldırıyı engellediğini ve Batı'dan Rusya'ya silah sevkiyatlarının ve yaptırımlarının "karmaşık ve yavaş hale geldiğini" söyledi.

Ukrayna, geçen yıldan bu yana Rusya'nın gökyüzündeki avantajına karşı koymak için Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarına güveniyor. Bazıları vaat edildi, ancak bunları kullanabilmeden aylar geçmesi bekleniyor.

Kyiv, ağır savunma hatları boyunca ilerlemenin istenenden daha yavaş olduğunu kabul etti ve ilerleme, batıdan gelen milyarlarca dolarlık Batı askeri teçhizatına dayanıyor. Zelensky, askeri yardıma yönelik adımların "yeni yaptırım paketleri ne zaman olacak, bir sonraki adım ne zaman olacak" dediğini söyleyerek kendi birliklerinin ilerlemesini karşılaştırdı.