Kiev

Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kriviy Rig şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna ordusunun "Doğu" kuvvetleri komutanlığınca 3 Rus füzesinin imha edildiğini aktaran Lısak, birkaç füzenin ise şehri vurduğunu söyledi.

Lısak, "Füzenin bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi öldü. Enkaz altında hala insanlar bulunuyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Lısak, şehrin diğer yerlerine de isabetlerin olduğuna işaret ederek füzenin bir işletme binasını vurması sonucu 3 kişinin yaralandığını, enkaz altında insanların olduğunu kaydetti.

Şehrin başka bir yerinde de füze isabet eden bir binada ve arabada yangın çıktığını aktaran Lısak, burada 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Kriviy Rig şehrine düzenlenen füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Kriviy Rig’de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattığı her füzenin hesabını verecek.” dedi.

AA