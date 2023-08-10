Zaporijya
Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu yangın çıktığını aktaran Klimenko, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Klimenko, "Zaporijya'ya saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini vurgulayarak "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir." ifadesini kullandı.
AA