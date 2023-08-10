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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini vurgulayarak "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir." ifadesini kullandı.

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya 'ya saldırı düzenlediğini belirtti.

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