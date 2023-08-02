Haber: Mert Osman Erman

Bir hububat deposu, bir yolcu binası ve hububat yükleme asansörü hasar gördü.

Rusya, Karadeniz üzerinden her iki ülkenin de güvenli bir şekilde tahıl ihraç etmelerine izin veren BM anlaşmasını terk ettikten sonra Ukrayna'nın limanlarını hedef almaya başladı.

İzmail liman bölgesinden büyük bir yangın Çarşamba günü erken saatlerde yayıldı.

Tuna Nehri'nin Romanya tarafından yaklaşık 3 km (1.9 mil) uzaklığında çekilen bir video, yangının boyutunu gösterdi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Rusya'nın Ukrayna altyapısına olan devam eden saldırılarını "Romanya'ya yakınlık" olarak kabul edilemez şekilde kınadı.

Ukrayna hava kuvvetleri, gece boyunca Rus insansız hava araçlarının Tuna nehrine, Ukrayna'nın İzmail ve Reni limanlarının bulunduğu bölgeye doğru ilerlediğini belirtti.

Ukrayna'nın güneydeki askeri komutanlığı, hava savunmasının neredeyse üç saat boyunca faaliyet gösterdiğini söyledi.

Odesa bölge lideri Oleh Kiper, en son Rus saldırısının meydana geldiği yerde acil servislerin çalıştığını ve herhangi bir can kaybı raporu olmadığını belirtti.

Başkan Volodymyr Zelensky, "maalesef zarar gördüğü" söyledi ve bölge lideri de sosyal medyada birkaç yapıya isabet ettiğini gösteren birkaç resim paylaştı. Ukrayna savunma bakanlığı bir asansörün vurulduğunu söyledi ve yetkililer, İzmail ilçesi savcısının, tam olarak Odesa bölgesinde nerede olduğunu belirtmeden hasar gören bir kargo terminali, bir depo ve bir asansör hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Geçen hafta Rus insansız hava araçları, Tuna Nehri'ndeki Romanya topraklarına da yakın olan Reni'deki hububat depolarına saldırdı.

Cumhurbaşkanı Iohannis, Çarşamba günü Romanya'ya çok yakın bu saldırıların Ukrayna'nın dünya genelinde "ihtiyacı olanlara gıda ürünlerini transfer etme yeteneğini" daha da etkileyen savaş suçları olduğunu söyledi.

Rusya daha önce Karadeniz'in Odesa ve Chornomorsk limanlarına saldırmıştı; yetkililer, 60,000 ton tahılın imha edildiğini belirtti.

Rusya, Temmuz ayında tahıl anlaşmasından çekildiğinde Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına giden gemilere hedef olacağı tehdidinde bulunmuş ve neredeyse bir deniz ablukası uygulamıştı.

Gemiler, Karadeniz'den Tuna Nehri'ndeki Ukrayna limanlarına seyretmeye devam etti; bu, Ukrayna'nın ihracatı için giderek önem kazanan bir alternatif haline geldi.

Ukrayna, dünyanın önde gelen buğday ve mısır ihracatçılarından biridir ve sevkiyatların büyük bir kısmı ülkenin Karadeniz limanlarından yapılmaktadır. Karadeniz nakliyatı durdurulursa, Tuna Nehri Ukrayna'nın ihracatı için kilit öneme sahip olur. Rusya tahıl anlaşmasından çekildikten hemen sonra dünya pazarlarında buğday fiyatları yükseldi.

Şu anda aynı zamanda fakir Afrika ve Asya ülkeleri için küresel gıda güvenliği konusunda endişeler de bulunmaktadır.

Gece boyunca Rusya ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 10'dan fazla insansız hava aracıyla saldırdı, yerel yetkililer söylüyor.

Tüm mermiler hava savunma sistemleri tarafından imha edildi, ancak birkaç konut dışı bina düşen enkazlarla hasar gördü, yetkililer söylüyor.

Rusya şu ana kadar rapor edilen saldırılar hakkında halka açık olarak yorum yapmadı.