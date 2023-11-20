Haber: Mert Osman Erman



Ancak Galina yasal olarak Rus. Çocukken oraya taşındı ve o zaman vatandaş oldu.

Bu, onun gibi binlerce diğer Rus'un Ukrayna'da şu anda yasal bir belirsizlik içinde olması anlamına geliyor.

"Belgelerinizi gösterdiğinizde, insanlar sizi garip bir şey sanıyor," diyor bana, yaralı Ukraynalı askerler için tişört dikiyor olduğu mutfağında.

Ukrayna'nın devlet göç hizmeti, Ukrayna'daki tüm yabancıların birbirine eşit haklara sahip olduğunu ve hiçbir ulusal ayrımcılık yapılmadığını savunuyor.

Ancak bazıları bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Örneğin Ukrayna'da çalışan Ruslarla çalışan avukatlar, müşterilerinin hesaplarının dondurulma riskiyle karşı karşıya olduğunu BBC'ye söyledi.

Rusya tam ölçekli istilasını başlattıktan sonra, Ukrayna Ulusal Bankası tüm Rus ve Belaruslu vatandaşlar için finansal hizmetleri sınırladı, ancak oturum izni olanların etkilenmeyeceğini söylüyor.

Galina bu konuda aynı fikirde değil. Pasaportu nedeniyle iş bulamadığını söylüyor ve banka hesabının bloke edilebileceğinden korkuyor.

Yedi aylık hamile, ancak yasal olarak Ukraynalı olmadığı için ücretsiz devlet sağlık hizmetlerine erişim sağlayamıyor.

Galina ayrıca çocuğunun doğumunu kaydedemeyeceğinden endişe duyuyor: Ukraynalı kocası Maksym ile kilisede evlendikten sonra, durumu nedeniyle birliği tanınmadığı için yetkililerin birliği tanımamakta direndiğini söylüyor.

"Yalnızca bir pasaportun değiştirilmesi savaş öncesi zordu, şimdi imkansız," diyor.

Merkezi Kiev'deki Povitroflotskyi Caddesi'nde, aşırı büyümüş bir bahçe ile çevrili üç katlı beyaz bir bina bulunmaktadır. Yüksek, dikenli tel çitlerle çevrili ve panjurlar sağlam bir şekilde kapalı.

Personel, 23 Şubat'ta geçen yıl "güvenlik nedenleri" ile Rus Büyükelçiliği'ni tahliye ettiğinden beri oradalar. Bir gün sonra Moskova tam ölçekli istilasını başlattı ve Kiev ile Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerin kalanı çöktü.

Bu, Galina gibi binlerce Ukraynalı için belirsizlik içinde yaşamaları anlamına geliyor.

Şu anda Ukrayna'da geçici ikamet izni olan 17.000'den fazla Rus, kalıcı oturma izni olan 150.000'den fazla Rus bulunmaktadır.

Başarıyla Ukrayna pasaportu veya vatandaşlığı için başvuruda bulunabilmeleri için önce fiziksel olarak Rus vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekir. Moskova bu süreci karmaşık hale getirdi: bunu yapabilmek için ya bir Rus konsolosluğunda ya da Rusya'da belgelerini teslim etmeleri gerekecektir.

Garanti yok ki Galina'nın bu süreçte tutuklanmayacağı veya Ukrayna dışında mahsur kalmayacağı. Galina'nın çocukları okuldan geri geldiğinde, gözlerindeki acıyı görebilirsiniz. Çocuklarına saklamaya çalıştığı bir endişe.

Ancak Ukrayna'yı sorumlu tutmayı veya ayrımcılık iddia etmeyi reddediyor.

Tüm suçlamalarını durumundan dolayı Rusya'ya, kendisini destekleyen Rus aile üyelerine yükler; sözde "özel askeri operasyonunda" ülkelerini desteklemeyi seçenlere.

"Evime zorla giren, tecavüzcü ve katil bir hırsızı nasıl destekleyebilirim?" diyor.

Galina kocası Maksym ile bir video görüşmesini bitirdikten sonra, eğer cephede ölürse ailesine ne olacağını soruyorum.

Ağzını kapatıyor. Bir düşünceyi zihninin arka planına atmaya çalıştığı bir düşünce, aniden öne çıkıyor.

"Çok korkutucu," diyor. "Yaralansa bile, onu ziyaret edemem, çünkü teknik olarak evli değiliz."



"Gerçek dünyaya yabancıyız."

'Ukrayna'yı seçtim'



Rus olan Anastasia Leonova, 2015 yılında Moskova'dan Kiev'e taşındığında arkadaşları ona "Rusça konuşmasına izin verilmeyeceğini" ve "orada sadece Nazi'lerin olduğunu" söyledi.

Bu, onu rahatsız eden bir Rus propaganda öyküsüydü, çünkü Ukrayna'da yaşayan amca ve kuzenleri vardı.

Anastasia'nın taşınması, Rusya'nın 2014'teki Kırım'ın ilhakını ve ayrılıkçı militanları desteklemesini çevrimiçi eleştirmesi nedeniyle işini kaybetmesine ve ölüm tehditleri almasına yol açtı.

Anastasia, Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerlediğinde, sadece kalıp savaşmaya karar verdiğini söylüyor.

"Kanımın bir kısmı Ukraynalıdır," diyor. "Ben Ukrayna'nın bir parçası olarak doğdum."

"Ukrayna'yı vatanım olarak seçtim; bu seçimi ihanet edemezdim."

Ukrayna kuvvetleriyle savaşan bir savaş hemşiresi olmaya gönüllü oldu, kendi ülkesinden gelen askerlere karşı başkentini savunurken.

Rus olduğu için farklı muamele gördü mü diye soruyorum.

"Ben çalışırken kimse pasaportumu sormuyordu," diyor gülerek.

"Eminim ki meslektaşlarım biliyor." Wounded Russians tedavi etmek, onlara karşı yapılanları düşündüğü için başlangıçta çok zordu, diyor.

Ancak daha sonra, tedavi etmenin "bizim insanlarımızı, Ruslar tarafından ele geçirilen Ukraynalıları geri almanın bir yolu" olduğunu anladığını söylüyor.

"İlk günden beri buraya geldiğimden beri bir Ukrayna pasaportumun olmasını hayal ediyorum," diyor.

"Buna savaşıyorum. Sadece özgürlük için değil, aynı zamanda pasaportum için."

Tam ölçekli istiladan bu yana 18 ay içinde sadece birkaç yüz Rus, Ukrayna vatandaşlığına kabul edildi, bir önceki yıldan az.

Galina gibi Anastasia, rüyalarına daha yaklaştığını hissediyor. Askerlik hizmeti, Ukraynalı biriyle evlenme ve kalış süresi, vatandaşlık başvurularında dikkate alınan tüm faktörlerdir. Yetkililerin belirttiği gibi, Ukrayna'da yasal olarak kalmak için kimliğin değiştirilmesinden daha fazlasına ihtiyaç vardır.

Bu savaş, Galina ve Anastasia gibi binlerce Rus'u Ukrayna içinde zor bir durumda bıraktı.

Ukrayna Göç Hizmetleri Başkanı Natalia Naumenko, vatandaşlık kazanma konusunda hiçbir ulusal ayrımcılığın olmadığını söyledi.

Ukrayna için savaşanlar için vatandaşlık ve oturum başvurularını basitleştirecek yeni bir yasa tasarlanıyor.

Ancak Naumenko, tam ölçekli istila nedeniyle, sürecin Ruslar için kesinlikle kolaylaştırılmayacağını belirtiyor.

"Zaten Ukrayna için savaşanlar için basitleştirdik," diyor.

"Ukrayna neden genel olarak tüm Ruslar için basitleştirmek zorunda?"