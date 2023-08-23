Haber: Mert Osman Erman

Torske ve Zakitne köylerine isabet eden saldırılarda iki kişi yaralandı.

Raporlara göre ölen üç kişi - 63 ila 88 yaşları arasında iki kadın ve bir erkek - Torske'deki bir bankta otururken bombardımanın isabet ettiği söylendi.

Bölge cephe hattına yakın ve düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.

"Üç kişi Torske'de öldü ve bir kişi yaralandı, başka bir sivil kişi de Zakitne'de yaralandı," Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin başı Pavlo Kyrylenko Telegram üzerinden açıklama yaptı.

Torske'ye yerel saatle 18:50'de (GMT 15:50) saldırı düzenlendi ve yarım saat sonra Zakitne vuruldu, Donetsk bölgesi savcılığı Facebook üzerinden açıkladı.

Torske'de bir kişi göğsünde, omzunda ve kalçasında yaralar aldı, savcılık ofisi açıkladı.

Zakitne'de 26 yaşındaki bir erkek kırık bir kafatası ve beyin sarsıntısı yaşadı, dedi.

Başka bir yerde, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki liman şehri Sevastopol'de patlama haberleri geldi.

Yarımada'nın Rus atanan vekil valisi filonun atış tatbikatı yaptığını söyledi.

Bu arada, kuzeydoğu Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki Seredyna-Buda'da dört sivil topçu ateşi nedeniyle yaralandı ve bir konut binası iki insansız hava aracı tarafından zarar gördü, bölgesel askeri yönetim Facebook üzerinden açıklama yaptı.

İnsansız hava araçları ayrıca güney Odesa bölgesindeki tahıl depolama tesislerine saldırı düzenledi ve bir tesisde yangın çıktı - ancak hızla kontrol altına alındı, Odesa'nın bölgesel valisi Oleg Kiper dedi.

Odesa Ukrayna'nın en büyük limanıdır ve tahıl ihracatı için önemli bir konumda bulunmaktadır.