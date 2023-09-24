Haber: Mert Osman Erman



Cuma günü Moskova, saldırıdan sonra bir askerin kayıp olduğunu söyledi.

Filoları, Kırım'daki liman kenti Sevastopol'de bulunuyor ve Rus donanmasının en iyisi olarak kabul ediliyor.

Bir Ukrayna askeri kaynağı, Cuma günüki saldırının, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzeleri kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumartesi günü Ukrayna askeri açıklamasında, filonun en üst yönetimi dahil "onlarca ölü ve yaralı işgalci" bıraktığını iddia etti.

Kyiv'in istihbarat şefi Kyrylo Budanov, füze saldırısında iki Rus komutanının ağır yaralandığını iddia etti.

BBC, her iki tarafın da savaş alanı iddialarının birçoğunu bağımsız olarak doğrulayamamaktadır.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı güçlerin "aslında bizim aleyhimize, Ukraynalıların ellerini ve bedenlerini kullanarak savaştığını" söyledi.

New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptıktan sonra gazetecilere konuşan Lavrov, Batı'yı "gerçek bir yalan imparatorluğu" olarak nitelendirdi ve geri kalan dünya ile müzakere yapamayan bir konumda olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım yarımadasını hukuka aykırı olarak ilhak ettikten sonra Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı başlattı, uluslararası kınama tetikledi.

Sevastopol bölgesi Cumartesi günü yeniden saldırıya uğradı. Şehrin Rusya tarafından atanan valisi Mikhail Razvozhaev, hava savunma tarafından düşürülen bir füzenin parçalarının bir iskele yakınına düştüğünü söyledi.

Ayrıca sakinlere, bomba sığınağına erişimin zor olduğu veya kötü durumda olduğu yönündeki bazı şikayetlerin ardından bomba sığınağının kontrolünü emrettiğini söyledi.

"Herkesi ciddiyetle rica ediyoruz: bu konuda panik yaymamayı ve düşmanlarımızı bundan memnun etmeyi bırakın - panik onların ana hedefidir," dedi Telegram'da yazdı.

Kyiv'in kuvvetleri son zamanlarda Kırım'daki Rus kuvvetlerine karşı neredeyse günlük saldırılar düzenliyor.

Geçen hafta Ukrayna donanması, yarımada üzerini kaplayan bir S-400 hava savunma füze bataryasını devre dışı bıraktığını iddia etti ve böylece Rusya'nın yeni saldırılara karşı savunma yeteneğini zayıflattı.

Bir gün önce Ukrayna'nın iddiasına göre büyük bir Rus çıkarma gemisi ve denizaltı, aynı zamanda Storm Shadow füzeleri kullanılarak hasar gördü.

Kırım'daki saldırılar stratejik ve sembolik olarak önemlidir.

Ukrayna'yı vurmak için bir platform olmasının yanı sıra Karadeniz Filosu, Rusya'nın bölgedeki yüzyıllık askeri varlığının önemli bir sembolüdür.

Rusya'nın 2014'teki yarımadanın ilhakından önce bile, filo Kırım'da bir kiralama anlaşması uyarınca bulunuyordu.