Haber: Mert Osman Erman

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymr Zelensky, uçakları düşüren askerlere teşekkür etti ve olayın savaşın yıpranmış Kherson Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirtti.

Moskova, iddialara henüz yorum yapmadı, ancak etkili Rus blog yazarları kayıpları bildirdi.

Zelensky, Cuma günü gece yaptığı konuşmada, uçakların düşürülmesinin Ukrayna'daki hedeflere saldıran Rus pilotlarına "hiçbirinin cezasız kalmayacağı" konusunda farkındalık yaratacağını söyledi.

Ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile F-16 uçaklarının gelecekteki teslimatı ve yeni bir AB destek paketi konusunda konuştuğunu söyledi.

Rusya, iddia edilen uçak kaybı hakkında yorum yapmadı, ancak etkili bir Rus savaş blogu olan Fighterbomber, belirtilmeyen sayıda uçağın kaybını bildirdi ve muhtemelen bunların ABD yapımı Patriot füzeleri tarafından düşürülmüş olabileceğini söyledi.

Blogger, hem sağ kurtulan hem de ölen mürettebat üyelerinin kurtarıldığını ekledi.

Başka bir blog yazarı olan Voenniy Osvedomitel, uçakların muhtemelen Rus kontrolündeki Dinyeper Nehri'nin Ukrayna tarafındaki bir pozisyona planlanan bomba bırakmak için kullanılmış olabileceğini söyledi.

Ukrayna, 2022'nin Şubat ayındaki tam ölçekli Rus işgalinin ardından işgalci Rus güçleriyle mücadele etmeye devam ederken ciddi bir mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya. Kyiv'in karşı saldırısı kışın başında durma noktasına geldi ve ABD - Ukrayna'nın en büyük askeri destekçisi - Temsilciler Meclisi, Ukrayna'nın savaş çabalarını daha fazla finanse etmekte isteksizdi.

Bu haftaki yılsonu basın toplantısında Zelensky, Ukrayna'nın savaşı Rusya'ya karşı kaybetmediğini ısrar etti.