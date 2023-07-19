Gulyay Pole

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürerken, Zaporijya bölgesinde Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Bölgede cephe hattının yakınlarındaki Gulyay Pole şehri de yaklaşık 8 kilometre uzağında bulunan Rus ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

Savaşın derin izlerinin görüldüğü şehirde, su, elektrik, gaz hatları ve binalar hasar görmüş, evlerin çoğunluğu terk edilmiş durumda.

Savaş öncesi 20 bine yakın nüfusa sahip kentte, bugün yaklaşık 3 bin kişi zor şartlarda hayatını sürdürüyor.

Gulyay Pole'de kalan Ukraynalıların yaşam mücadelesi görüntülendi.

"Geçen yıldan beri kentte su, gaz, elektrik yok"

Gulyay Pole Belediye Başkanı Sergey Yarmak, şehirdeki durumla ilgili bilgi vererek, "Savaş durumu devam ediyor. Kent sürekli ateş altında. Özellikle son zamanlarda saldırılar yoğunlaştı ve şehre havadan bombalar atılıyor." dedi.

Kentteki altyapı ve binaların saldırılara maruz kaldığını anlatan Yarmak, "Çocuk bahçesi, okul, hastane, idari yapılar gibi tüm kritik altyapı hasar görmüş durumda. Bazı ev ve binalar kullanılmaz hale geldi. Geçen yıldan beri kentte su, gaz, elektrik yok." diye konuştu.

Yarmak, savaş öncesi Gulyay Pole'de 20 bine yakın kişinin yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi kentte 3 bine yakın kişi yaşıyor. Bu insanların durumu zor. Birçoğu evlerin bodrum katlarında kalarak saldırılardan korunuyor. Bu vatandaşlara ayda iki kez insani yardım desteği sağlanıyor, gıda malzemeleri ve su veriliyor. Kentte birkaç su kuyusu çalışıyor. İtfaiyeciler de belirli zamanlarda gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara su dağıtıyor. Dairelerde kalanlara fıçı verdik ve su o fıçılarda biriktiriliyor. Kentte kalanlar kendi evini bırakıp çıkmak istemiyor."

"Barış ve huzur içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz"

Gulyay Pole sakinlerinden soyadını vermek istemeyen Natalya da evini terk etmek istemediğini belirterek, "Nereye gidebilirim ki? Bunun için ne gücüm ne de param var. Mevcut şartlara artık alıştık. Fazlasını da istemiyoruz. Yeter ki saldırılar sona ersin, barış ve huzur içinde hayatımızı sürdürelim." dedi.

Şehirdeki hastanenin iki ay önce bombalandığını dile getiren Natalya, "Kenti terk eden vatandaşların geri döneceğini düşünmüyorum çünkü kentte her yer vuruldu, kullanılamaz hale geldi. Şehir bombalanmaya devam ediyor. Civardaki kentlere bile nadiren otobüsle gidebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA