HARKİV AA- Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş devam ederken Harkiv bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle cephe yakınında bulunan yerleşim birimleri, sık sık Rus ordusunun saldırılarına uğruyor ve sivil altyapılar zarar görüyor.

Ukrayna'da faaliyet gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri de taleplere göre Harkiv bölgesindeki yerleşim birimlerine ulaşarak sivilleri tahliye ediyor. Çatışmalar nedeniyle ulaşılması zor olan kent ve köylerdeki siviller, Harkiv kentine getiriliyor.

Bölgede bulunan AA ekibi, Kızılhaç ekipleriyle Harkiv bölgesinde Rus sınırına yakın Vovçansk ve Kupyansk kentleri ile civarındaki yerleşim birimlerine giderek tahliye sürecini takip etti.

"Ağırlıklı Harkiv bölgesinde faaliyet gösteriyoruz"

Ukrayna Kızılhaç Derneği Temsilcisi İgor Klimenko, ekip olarak ağırlıklı Harkiv bölgesinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Harkiv bölgesindeki İzyum, Kupyansk ve Çuguyiv ilçelerindeki yerleşim birimlerine gittiklerini belirten Klimenko, "Yaklaşık 500 kilometre yol katettik. Bazı yerlere ulaşmak için asfaltın olmadığı yollardan ve cephe hattının yakınlarından geçtik. Cephe hattı 5-6 kilometre uzaklığımızdaydı. Rus sınırına kadar gittik." ifadelerini kullandı.

Bu bölgelerin tehlikeli olduğuna dikkati çeken Klimenko, Rus sınırındaki Vovçansk kentinden 85 yaşındaki kadını tahliye ederek Harkiv'deki pansiyona getirdiklerini anlattı.

Klimenko, "Cephe hattında bulunan Vovçansk, günde 4-5 kez saldırıya uğruyor. Bu saldırılarda siviller ölüyor. Bu kent, gönüllü ekipler ve basın için kapalıdır. Buraya giriş yapmak için özel izin alınması gerekiyor." diye konuştu.

Rus ordusunun kontrolüne geçen Bahmut şehrine birçok kez gittiklerini ve bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırdıklarını, bazılarını da tahliye ettiklerini belirten Klimenko, "Bölgedeki duruma ve taleplere göre tahliye için yola çıkıyoruz. Bu talepler, yerel yönetim, askeri idare, koordinasyon merkezinden geliyor. Çağrı merkezimize de talepler geliyor. Ayrıca insanlar birbirine de bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Klimenko, Kızılhaçın neredeyse tüm Ukrayna'daki bölgelerde ofislerinin bulunduğunu söyleyerek, "Harkiv'deki ofisimize bağlı yaklaşık 500 gönüllü eleman çalışıyor. Tahliye ekibimiz 11 kişiden oluşuyor. Kızılhaç, sivillere ilk yardım, psikolojik destek, insani yardım sağlıyor, mayın güvenlik eğitimi veriyor, kayıp kişileri arıyor." dedi.

"Başımıza neyin ne zaman geleceğini bilemiyoruz"

Vovçansk kentinde 85 yaşındaki akrabasını Kızılhaç ekibine teslim eden Elena da kentin sürekli saldırılara uğradığını belirterek, "Evimizin yanına top düştü, pencere ve çatı hasar gördü. Başımıza neyin ne zaman geleceğini bilemiyoruz." dedi.

Elena, bu nedenle akrabalarını tahliye etme kararı aldıklarını dile getirdi.