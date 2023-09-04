Haber: Mert Osman Erman

"Evett, doğru," dediğinde Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak, ihlalin yaşandığı sorulduğunda.

"Yavaş yavaş, momentum kazandığımızı düşünüyorum," dedi.

"Şu anda birinci ve ikinci savunma hatları arasındayız," dediği gibi Ukrayna'nın güneyindeki en üst düzey generallerinden biri, Brig Gen Oleksandr Tarnavskiy, Britanya'nın Observer gazetesine.

Onun sözleri Beyaz Saray sözcüsü John Kirby tarafından da yankılandı, Kirby Cuma günü Washington'da gazetecilere Ukrayna kuvvetlerinin "ikinci hatta karşı bazı başarılar elde ettiklerini" söyledi.

Ukrayna'nın karşı saldırı çabasının son haftalarda odak noktası, Zaporijjia şehrinin 56 km (35 mil) güneydoğusundaki Robotyne köyü çevresinde genişleyen bir kara kafası olmuştur.

Ukraynalı kuvvetler, köyün üzerine bir haftadan fazla bir süre önce ülkenin mavi ve sarı bayrağını diktiler ve şimdi daha büyük piyade ve zırhlı birimlerin Rus ateşi altında kalmadan geçmesine izin vermek için boşluğu genişletmeye çalışıyorlar.

Bu başarıldıysa, Ukrayna'nın taarruzu birinci ve ikinci savunma hatlarına yaklaşırken hız kazanabilir, bu da birincisi kadar sağlam olmayabilir.

Dövüş, Robotyne'nin doğusunda, daha büyük Verbove köyünün kenarında bildirildi, ancak şimdiye kadar her şey gibi, yavaş, titiz çalışma.

Haritaya bir göz atmak, karmaşık Rus savunma hatları, mayın tarlaları, tank engelleri ve siperlerle dolu bir dizi gösteriyor. Bazıları Verbove'de birleşiyor.

Hava kapsamı olmadan ve bazen acımasız Rus topçu ateşiyle yüz yüze gelerek, küçük Ukraynalı birimler bu tehlikelerin yolunu temizliyor, daha büyük bir saldırı için zemini hazırlıyorlar.

Savaşın dumanı

Son iddiaların anlamını değerlendirmek zordur. Ukraynalı yetkililer, hassas bilgileri açıklamaktan kaçınmayı tercih ederek kesin ayrıntılar sorulduğunda son derece ketumlar ve Kiev'in niyetlerini örtmeye savaşın dumanına izin vermeyi tercih ediyorlar ve son derece hassas bilgileri açıklamaktan son derece kaçınıyorlar.

Savaşa en yakın güçlerin çoğu, ön cephede yukarı ve aşağı hareket eden birimlerin her biri kendi dar bölümüne ve belirli görevlerine odaklanıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar.

Cumartesi günü BBC'ye yaklaşılan Ukrayna'nın 46. Hava Hücum Tugayı, savaşın ilk savunma hattının yakınında çatışmaların devam ettiğini, ancak "henüz kimse ilk hat ötesine geçmeyi başaramadı" dedi.

Bu, işitildiğinde şaşırtıcı görünebilir. Ön cephede yukarı ve aşağı hareket eden birimlerin birçoğu, kendi dar bölümlerine ve belirli görevlerine odaklandıkları için, başka yerlerde ne olduğunu bilmek zorunda değillerdir. Bu da her bir birimin, neler olup bittiği konusunda farklı açıklamalar yapmasına neden olabilir.

Bu birimlerden biri, komutanının çağrı işareti "Skala" olarak bilinen gönüllü bir taburdu ve Reuters haber ajansına göre adamlarının 26 Ağustos'ta Rusya'nın birinci savunma hattını geçtiğini söyledi.

Pazar günü, Skala, adamlarının hala ilerlediğini söyledi.

"Doğru, Zaporijjia bölgesinin denize doğru ilerliyoruz," dedi, daha fazla ayrıntı vermeden bir sesli mesajda.

"İlerlemeyi en hızlı zafer için hem biz hem de Genelkurmay her şeyi yapıyor."

Haziran ayından bu yana saldırının görünüşte buzul ilerlemesi karşısında temkinli olunsa da, Temmuz 2014'ten bu yana ilk kez Ukrayna'nın ülkesel topraklarını genişletmeyi başardığı konusundaki nüfuzlu iddiaların anlamını değerlendirmek zor olsa da, Kremlin'in bu gelişmeden endişe duyduğu açıktır.

Haziran ayından bu yana dördüncü kez ileri birimlerini desteklemek için diğer uzun cephe hatlarının diğer bölgelerinden seçkin askerleri gönderdi.

Washington merkezli Savaşın İncelenmesi Enstitüsü'ne (ISW) göre bu, Haziran ayından bu yana üçüncü kez oldu.

"İkinci yatay sevkiyat, birkaç hafta içinde bir artan Rus savunmalarının istikrarı konusundaki artan bir Rus endişesini göster

mektedir," dedi ISW, 1 Eylül'deki değerlendirmesinde.

Bu, Ukraynalı uzmanlara göre Kiev'in planının bir parçasıdır: Moskova'yı bir yerden diğerine taşımak için savaşın dumanını sarmak.

"Yedeklerini ve enerjilerini tüketmeye çalışıyoruz," diyor Ukrayna Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'nin (Ukrayna askeri ile yakın bağları olan bir Kiev düşünce kuruluşu) Serhiy Kuzan.

Kuzan, bir sonraki görevin Rus zayıflığı işaretlerini kullanmak olduğunu söylüyor.

"Ana şey bu kara kafasını genişletmek," diyor. "Oraya daha derine gitmek için emirler olmayacak."

Haziran ayından bu yana saldırının görünüşte buzul ilerlemesi karşısında temkinli olunsa da, Kuzan, temel hedefin değişmediğini söylüyor: güneyin kontrolü.

Bu, kış gelmeden önce neye benziyor açık bir sorudur.

Kiev'in ideal olarak güçlerinin Azak Denizi'ne ulaşmasını ister, Kırım Yarımadası'na "kara köprüsü"nü keser.

Ancak bu gerçekleşmese bile, Ukrayna, Rus kuvvetlerinin Dinyeper nehrinin ve Kırım arasındaki Herson bölgesinin güneyinde varlığını sürdürmesine izin veren tedarik hatlarını kesmeye kararlıdır.

Bu bağlantılardan bazıları, Tokmak'ın 21 km güneyindeki Demiryolu dahil olmak üzere, Ukrayna'nın çok uzun menzilli silahlar gibi Rus uzun menzilli silahlarına karşı oldukça savunmasızdır.

Kerç Köprüsü boyunca olan diğer ana demiryolu bağlantısı - Ekim ayından bu yana tekrarlayan Ukrayna saldırılarının hedefi olan - M-14 otoyolu boyunca çalışan Rusya'nın tedariklerinin yüzde 70'ini taşıdığı rapor edilmektedir.

"Kara yolunu yangın kontrolü altına almalıyız," diyor, yani Ukrayna silahlarının yolu hedef alabilmek için yeterince yakın olmaları gerekmektedir.

Bu hala uzak bir hedef.

M-14 hâlâ 80 km'den fazla uzakta. Birden fazla Rus savunma hattı ve Ukrayna kuvvetleri, yolun her adımında karadan ve havadan saldırıya uğrayacaklar.

Haritaya bir göz daha atmak, Ukrayna'nın Haziran ayından bu yana toprak kazançlarının çok küçük olduğunu gösteriyor.

Kiev'in Rusya'nın iyi yerleşik savunmalarıyla ilk karşılaşması her zaman en zor aşamalardan biri olacaktı. Robotyne'deki ihlalin bir dönüm noktasını temsil edip etmediğini bilemeyebiliriz.

"Zorlu savaşlar bekleniyor" diyor Kuzan.