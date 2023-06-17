Mıkolayiv

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka HES'in geçen hafta patlatılmasının ardından Mıkolayiv bölgesindeki yerleşim birimlerinin yanında bulunan ve Dinyeper Nehri'ne akan İngulets Nehri de taştı.

Nehrin taşması sonucu Pavlivka köyündeki bazı evler su altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Su baskınından etkilenen köydeki merkezde bölge sakinlerine insani yardım dağıtılmaya başlandı.

"Evim korkunç durumda"

Pavlivka köyünün sakinlerinden İgor Yurkeviç, evinin bir gün içinde su altında kaldığını belirterek, "Köyün yanında İngulets Nehri bulunuyor. Her bahar ayında bu nehir taşıyor ancak bu baraj olayı sonrası beklemediğimiz anlar yaşadık. Evimi su bastı." dedi.

Su baskını nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Yurkeviç, "Evim korkunç durumda. İlk başta temizleyip tadilatını yapacağımı düşünmüştüm ama bir şey yapamam. Evi komple yerle bir yetmek gerekiyor. Evimin bulunduğu yer en düşük seviyede. Yakınımızda bulunan 3 ev de su altında kaldı." diye konuştu.

Yurkeviç, akrabaların yanına taşınacağını dile getirdi.

"Her şeyimiz su altında kaldı"

Köy sakinlerinden Valentina da evindeki eşyayı kurtaramadıklarını belirterek, "Yanımızda hiçbir şey götüremedik. Sadece belgelerimizi alabildik. Her şeyimiz su altında kaldı. Su, evin üzerine kadar çıktı." dedi.

Ev satın almayı düşündüklerini dile getiren Valentina, "Şimdilik akrabalarımızda kalıyoruz. Belki başka birisi de kabul eder. Bizlere insani yardımlar yapıyorlar. Yolda kaldık." ifadelerini kullandı.

AA