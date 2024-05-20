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Teklifle, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.

Ayrıca teklifle, ormandan ya da milli emlaktan tahsisli hava meydanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

İlerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifinde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, güvenlik ve bazı alanlarda işbirliği yapmasına yönelik hükümler bulunacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, ulaştırma alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi nin çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için başsağlığı mesajı

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