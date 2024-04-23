Uraloğlu, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da gerçekleşen tren kazasına ilişkin Uraloğlu, demir yollarının testler yapıldıktan sonra açılması gerektiğini, test yaparken böyle bir kazanın olduğunu söyledi.

Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında hayata geçirilecek Süper Hızlı Tren Projesi'nin ön projelerini belirli bir seviyeye getirdiklerini ve üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Irak ile işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi'nin aşamalarına ilişkin bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Kalkınma Yolu'nda şu ana kadar ikili götürüyorduk, Irak ve Türkiye olarak. Son birkaç günde gerek Irak gerekse bizim gayretimizle 4'lü mutabakat imzaladık. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı da işin içine kattık. Hem bu işin finansmanında hem de yük temininde ve işletilmesi konusunda katkısı olacak. Bu çok ciddi bir aşama. İki aylık bir zaman diliminde 4'lü bakanlar zirvesi yapacağız. Biz haftalık gerek Irak'ta gerekse Türkiye'de genel müdür seviyesinde sürekli görüşüyoruz. Türkiye'nin güneyinde Irak'ın kuzeyindeki projeyle ilgili tamamlanmamış bir kesim var, orası tamamlandığında finansman modeline kadar konuştuk. Bu sene orada projeye başlamayla ilgili vaziyet alabilelim istiyoruz."

Uraloğlu, Kalkınma Yolu için Irak ve Türkiye'de gelecek aylarda ofis açacaklarını ve yerinde yönetimle süreci çözeceklerini; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının katılacağı bir şirketin de kurulabileceğini ifade etti.

Zengezur Koridoru'nda, kesinleşmemiş 43 kilometrelik Ermenistan sınırından ya da olmazsa İran sınırlarından geçecek bir çalışma olduğunu anlatan Uraloğlu, "Özellikle İran tarafıyla Azerbaycan görüşüyor. Biz de zaman zaman görüşüyoruz. Orada iki alternatif var, hangisi olursa her halükarda hayata geçecek." diye konuştu.

Irak ile ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar dolar olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu olduğu zaman bu rakam 30-40 milyar dolarlara çıkabilecektir. Sadece Irak, Türkiye olarak düşünmeyin, geniş düşünmek lazım. Bugün Süveyş Kanalı'nda Kızıl Deniz'de sıkıntı var. Biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık, ne kadar kıymetli olacağını hepimiz görüyoruz." dedi.