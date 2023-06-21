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Yurt genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda, 952 şüphelinin yakalandı, çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde il emniyet müdürlüklerince 1025 hedefe yönelik " Yüzüncü Yıl Operasyonu " yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." notuyla operasyona ilişkin detayları paylaştı.

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