İSTANBUL- Çin’de yaşanan tedarik sorunlarının ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından gerek Türkiye’nin coğrafi konumu gerekse de sektörün fiyat-kalite dengesi neticesinde 2022 yılında 500 milyon çift ayakkabı üretim rakamına ve 1,3 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan ayakkabı yan sanayinin 2023 yılını 600 milyon çift ayakkabı üretimi ve 1,7 milyar dolar ihracat ile tamamlaması bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan ARTKİM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, “Ticaret Bakanlığı organizatörlüğünde ve İDMİB koordinatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti sonucunda Fildişi Sahili, Moldova ve Hırvatistan’dan 8 firma alım yapmak için fuarımızda bulunuyor. AYSAD ve ARTKİM ile beraber yaptığımız sektörel Alım Heyeti Organizasyonumuzla İtalya, Ukrayna, Rusya, Hindistan, Mısır, Özbekistan, Ürdün, Cezayir, Fas, Filistin, Tunus, Lübnan, Gürcistan ve Kosova’dan 37 firma fuarımızda olacak. Umuyoruz ki, bütün bu çabalarımız katılımcı firmalarımızı mutlu eder. Amacımız, her sektörden üreticiyi desteklemek, bir araya getirmek, gelişimlerine destek olmak. Fuarlar bunlar için iyi birer vesileler. Bu yıl sanayiyi, sanatı ve sosyal sorumluluğu AYSAF çatı altında birleştirdik. Sanat ile iç içe bir yaşamı benimsememiz lazım. Bu yıldan itibaren düzenlediğimiz fuarlarda sanatın yeri artık daha fazla olacak.” Dedi.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, “Depremin ilk haftası sektörümüzün yüce gönüllü mensupları tarafından gönderilen yaklaşık 100 bin çift ayakkabıyı deprem bölgelerine ulaşmasını sağladık. Sektörümüzün de en ağır kaybı aldığı bölge olan Hataya da dernekler ve vakıf olarak makine teçhizat yardım kampanyası başlattık; ilk olarak bayram öncesi 3 tır makine sevk ettik ve 100’e yakın üreticinin üretime başlamasını sağladık. Sektörümüzü tekrar canlandırmak adına elimizden gelen yardımları yapmaya devam edeceğiz.

2021 yılında 1 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkan sektörümüz 2022 yılında 1 milyar 218 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının son çeyreğinde enflasyonist ortamın çok fazla hissedildiği para politikalarının sıkılaştırıldığı döneme girdik ve 2023 yılının ilk 3 ayında etkisini ihracat da azalma ithalat da artış olarak gösterdi. İlk 3 ayda ayakkabı ithalatı yaklaşık yüzde 120 oranında arttı.

Son çeyrekte bizler yan sanayi firmalarımız ile bir araya gelerek ihracat müşterisinin tekrar uzak doğuya doğru gideceğinin sinyallerini verdik fiyatlamalar da elimizi taşın altına koymamız gerektiğini anlattık. Görüştüğümüz yan sanayicilerin birçoğu duyarlılık gösterdi ve fedakarlık yaptı. Aynı şekilde ayakkabı derneği ve üyelerinin birçoğu fedakarlık yaptı. Şimdi fedakarlık yapma sırası zincir mağazalarda. Yerli üreticiyi koruyalım, yerli üretici her zaman lazım.” dedi

Sergiler, enstalasyonlar, paneller ve konferans programı ile renklenecek AYSAF Fuarı’nda, Kolombiya’da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı ve Deri Fuarı’nda 9 saat 40 dakika 32 saniyede en hızlı ayakkabı koleksiyonu oluşturma rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabına giren ve ayrıca Asist Dünya Rekorunu kazanan Alexander Moreno da tasarım şovu gerçekleştirdi.

HABER: METE YILMAZ