Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongre üç gün sürecek.

Açılış oturumunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alacağı kongrenin "Futbol ve Bilim Paneli" bölümünde teknik direktörler Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ile atletik performans ve bireysel oyuncu gelişim antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler konuşmalar gerçekleştirecek.

Ana teması "Bireysel Teknik ve Taktik Antrenman Yaklaşımları" olarak belirlenen kongrede, spor biliminin bireysel teknik, taktik ve kondisyonel gelişimi ile performans koruyucu antrenman modelleri de ele alınacak.