Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası ’nın maç sonuçları şu şekilde:

Günün diğer karşılaşmasında ise Yeni Zelanda, Mısır'ı 88-79'luk skorla yendi.

Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz

Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.