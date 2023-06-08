İSTANBUL AA- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Ayşem Sunal Savaşkurt, 10 Haziran'da gerçekleşecek "Gala Konseri"nde uluslararası kariyere sahip soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili'nin solist olarak sahne alacağını belirtti.

Festival geleneği olarak 12-13 Haziran'da Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasının seyirciyle bulaşacağını kaydeden Savaşkurt, tüm temsillerin 20.30'da başlayacağını aktardı.

"Seyircilerimiz de AKM'ye geri gelmekten mutlu"

Savaşkurt, İzmir Devlet Opera Balesinin festivale "La Traviata" eseriyle konuk olacağını dile getirerek, "18 Haziran'da Ankara Devlet Opera Balesinin ilk gösterim eseri olan 'Andrea Chenier' eserini seyircilerimiz izleyebilir. Kapanışta, şaşalı 'Aida' eserimizi görecekler. Ankara ve İstanbul Operasının ortak çalışması olarak seyircilerimizle buluşacak." dedi.

Önceki yıl festivalin açık havada düzenlendiğini bu yıl ise AKM'de gösterimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Savaşkurt, bu yıl etkinliği AKM'nin büyülü atmosferinde yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Ayşem Sunal Savaşkurt, sezon gösterimlerinin de oldukça güzel geçtiğini vurgulayarak, "Sahnemiz açık olduğu sürece, yaptığımız tüm eserler ilgiyle karşılandı. Biletlerimizin hepsi tükendi. Biz çok mutluyuz. Buraya (AKM'ye) geri gelmekten anlıyorum ki seyircilerimiz de mutlu. Biz çok güzel bir sezon geçirdik." değerlendirmesini yaptı.

Festival geleneği "Saraydan Kız Kaçırma", 12-13 Haziran'da sahnelenecek

Açılışta gerçekleşecek "Gala Konseri"nde aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara, ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yorumlanacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki etkinlikte, solistlere Murat Kodallı yönetimindeki İDOB orkestrası eşlik edecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği "Saraydan Kız Kaçırma" operası 12-13 Haziran'da sahnelenecek. Türk-Osmanlı kültür, sanatı etkisiyle 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan Turquerie akımının örneklerinden biri olan eseri Caner Akın sahneye koydu.

Eserde, solistler Ufuk Toker "Belmonte" rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin "Konstanze" rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu "Blond" rolünü, Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo" rolünü, Selim Borak "Selim Paşa" rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise "Çocuk" rolünü dönüşümlü olarak canlandıracak.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosunun da sahne alacağı eserin koreografisini Tan Sağtürk hazırladı.

"La Traviata" da 15 Haziran'da izleyiciyle buluşacak

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri "Kamelyalı Kadın" romanından esinlenerek hazırlanan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait "La Traviata", 15 Haziran'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Eser aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu hayatını anlatıyor.

Festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde, Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılara eşlik edecek.

Eserde "Violetta"yı Eylem Demirhan Duru, "Alfredo Germont"u Levent Gündüz, "Giorgio Germont"u Cengiz Sayın, "Flora"yı Melisa Özdemir, "Annina"yı Eda Çapanoğlu, "Gastone"yi Burak Dabakoğlu, "Marki"yi Cihan Özmen, "Baron"u Nejad Beğde, "doktor"u Christopher Gagliardo, "komisyoner"i Başak Ünal, "Giuseppe"yi ise Muzaffer Soydan yorumlayacak.

Ünlü rejisör Carlos Vilan'ın sahneye koyduğu eserde, Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi 18 Haziran'da sahnede olacak

İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden "Andrea Chenier" operası 18 Haziran'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz'ın üstlendiği eserde, Fransız İhtilali sırasında idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'in kısa yaşam öyküsü döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatılıyor.

Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani'nin Chenier'i canlandıracağı eserde, Kamil Kaplan "Carlo Gerard", Seda Aracı Ayazlı "Maddalena de Coigny", Ferda Yetişer "Bersi", Selva Erdener "La Contessa di Coigny", Emin Özdemir "Fileville", Emre Uluocak "Mathieu", Haser Tek "Abbe", Mehmet Kavil "Incredible", Yiğitcan Tatlıoğlu "Roucher", Kemal Badem "Schmidt", H. Zeliha Tunçyürek "Vecchia", E. Kaan Çelikcan "Fouquier", Batuhan Karatay "Dumas" ve Mahir Kat "Il Maestro di Casa" rolünü canlandıracak.

Koreografisi Özge Ay'a ait eserde Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

- Festival "Aida" ile son bulacak

Festival, 22 Haziran'da Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesinin birlikte sahneleyeceği, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Aida" operası ile sona erecek.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu sanatçılara eşlik edecek.

Eserde Evren Ekşi "Aida", Efe Kışlalı "Radames", Jaklin Çarkçı "Amneris", Murat Güney "Amonasro", Gökhan Ürben "Ramfis", Göktuğ Alpyaşar "Il Re Delle'Egitto", Serkan Bodur "Un Messaggero", Ayşenur Ayyıldız Haksoy "Sacerdotessa" rollerinde seyirci karşısında olacak.

Müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır'ı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkının anlatıldığı operanın koreografisi ve dansları ise Modern Dans Topluluğu İstanbul (MDTİst) imzası taşıyor